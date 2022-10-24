Удары по энергосистеме: на фронте знают, как действовать, — эксперт

ВСУ не зависят от объектов украинской энергетики, по которым бьет ВС РФ. В войсках организована система автономного питания, рассказал Фокусу Михаил Жирохов.

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Фронт независим от объектов украинской энергетики, по которым бьет Россия. В частности в Украине сейчас нет больших оборонных предприятий – тут не выпускает военную технику, боеприпасы, все приходит от партнеров, поэтому останавливаться из-за нехватки электроэнергии нечему. Военный эксперт Михаил Жирохов рассказал Фокусу в интервью "Мобилизация, заморозка фронта и артиллерийские дуэли. Как изменится характер войны в холода" об особенностях зимней кампании.

"Это не первая зима для украинской армии, механизмы уже отработаны – с 2014 года россияне обрывают линии электропередач. Поэтому и организована система автономного питания, используются генераторы. Зимой 2022-2023 года фронту будет необходимо больше дизеля и других автономных источников питания. При этом обстрелы могут повлиять на тыловые объекты, например, госпитали. Но и там, говорят в правительстве, уже подготовились", – замечает в разговоре с Фокусом военный эксперт.

Кроме того, аналитик утверждает, что дожди и бездорожье, а после снег и мороз могут усложнить перемещения техники, логистику и снизить боевую активность с обеих сторон.

Также эксперт рассказывал, какую роль артиллерия сыграет на фронте в условиях зимы.

Полную версию интервью с военным экспертом Михаилом Жироховым читайте на сайте Фокуса.