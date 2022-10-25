Бойова міць+екологічність: у Франції представили концепт стелс-фрегата Blue Shark

Корабель оснащуватиметься безпілотниками, матиме на борту зброю для боротьби з будь-якими дронами, а також отримає майже 20 інноваційних екологічних рішень.

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Французька компанія Naval Group представила концепт корабля майбутнього Blue Shark, який розроблений на принципах екологічності та технологічної переваги. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Стелс-фрегат розроблений для ведення бою володіючи технологічними інноваціями та низьким впливом на навколишнє середовище. Це бойовий корабель нового покоління, який можна інтегрувати у спільні військово-морські сили. У компанії зазначають, що слово Blue означає інтеграцію високих технологій з низьким впливом на екологію, а "Shark" — позначення, що насамперед це бойовий корабель першого рангу.

Blue Shark розроблений для високоінтенсивних бойових операцій з наступальною зброєю, здатною протистояти всім типам дронів. Також на борту є оборонне озброєння. Стелс-фрегат не потребує особливого обслуговування, а тому може працювати в усіх морях протягом кількох місяців.

Гідродинамічні характеристики стелс-фрегата залежить від його корпусу, корма якого складається з двох частин. Це вдвічі знижує опір корабля, збільшує стабільність, а також зменшує акустичний слід.

Усередині корабель оснащується композитними матеріалами, вони мають високу доступність і широку пропускну здатність. Blue Shark використовує технології високого рівня прихованості від радарів, а також має безпілотники на борту для підвищення оперативних можливостей.

Окремо акцентується увага на екології. У кораблі застосували майже 20 перспективних екологічних технологій. Для цього залучили постачальників і партнерів, які мають передові розробки від двигунів до бортової системи очищення відходів. Порівняно з наявними фрегатами, рівень викидів у навколишнє середовище як мінімум вдвічі нижчий. Також названо короткі технічні характеристики:

довжина — 160 м;

максимальна ширина — 37 м;

водотоннажність — 5 500 тонн.

Нагадаємо, Японія побудує два найбільші бойові кораблі з часів Другої Світової війни для посилення протиракетної оборони від Китаю та КНДР.

Раніше Іран представив новий ракетний корвет-катамаран "Шахід Сулеймані" з вертикальними осередками для пуску ракет.