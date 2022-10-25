Боевая мощь+экологичность: Во Франции представили концепт стелс-фрегата Blue Shark

Корабль будет оснащаться беспилотниками, иметь на борту оружие для борьбы с любыми дронами, а также получит около 20 инновационных экологичных решений.

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Французская компания Naval Group представила концепт корабля будущего Blue Shark, который разработан на принципах экологичности и технологическом превосходстве. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Стелс-фрегат разработан для ведения боя обладая технологическими инновациями и низким воздействием на окружающую среду. Это боевой корабль нового поколения, который можно интегрировать в совместные военно-морские силы. В компании отмечают, что слово Blue означает интеграцию вісоких технологий с низким воздействием на экологию, а "Shark" — обозначение, что в первую очередь это боевой корабль первого ранга.

Blue Shark разработан для высокоинтенсивных боевых операций с наступательным оружием, способным противостоять всем типам дронов. Также на борту есть оборонительное вооружение. Стелс-фрегат не требует особого обслуживания, а потому может работать во всех морях в течение нескольких месяцев.

Гидродинамические характеристики стелс-фрегата зависят от его корпуса, корма которого состоит из двух частей. Это вдвое снижает сопротивление корабля, повышает стабильность, а также уменьшает акустический след.

Внутри корабль оснащается композитными материалами, они обладают высокой доступностью и широкой пропускной способностью. Blue Shark использует технологии для высокого уровня скрытности от радаров, а также имеет беспилотники на борту для повышения оперативных возможностей.

Отдельно акцентируется внимание на экологии. В корабле применили около 20 перспективных экологических технологий. Для этого привлекли поставщиков и партнеров, обладающими передовыми разработками от двигателей до бортовой системы очистки отходов. По сравнению с существующими фрегатами, уровень выбросов в окружающую среду как минимум в два раза ниже. Также названы краткие технические характеристики:

длина — 160 м

максимальная ширина — 37 м

водоизмещение — 5500 тонн

Напомним, Япония построит два самых больших боевых корабля со времен Второй Мировой войны для усиления противоракетной обороны от Китая и КНДР.

Ранее Иран представил новый ракетный корвет-катамаран "Шахид Сулеймани" с вертикальными ячейками для пуска ракет.