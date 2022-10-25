15 років за перекидання військ у Криму: міністру транспорту РФ оголосили про підозру, — СБУ

Віталія Савельєва підозрюють у пособництві воєнним злочинцям і незаконному переправленні людей через кордон України.

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Служба безпеки України оголосила про підозру міністру транспорту РФ Віталію Савельєву за фактом участі в підготовці та проведенні збройної агресії, повідомляє пресслужба відомства.

Слідство встановило, що міністр допомагав російському Міноборони перекидати до українських кордонів і в окуповані регіони країни солдатів, озброєння та військову техніку. З 26 березня 2021 року по 4 вересня 2022 року Савельєв, використовуючи понад 250 вагонів, забезпечив перекидання в Крим майже 300 одиниць бронетехніки: танків, бронетранспортерів, БМП і автоцистерн із сотнями тонн паливно-мастильних матеріалів.

"Саме цю техніку окупанти задіяли на початку повномасштабного вторгнення, зокрема, у бойових діях у Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях", — наголосили в СБУ.

За даними слідства, щоб використати вагони, міністр дав доручення компанії "Російські залізниці" й так званому "держпідприємству "Кримська залізниця" підготувати рухомий склад.

Наразі Віталія Савельєва підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (допомога в плануванні, підготовці, розв'язанні та веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Російському чиновнику загрожує покарання до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше СБУ оголосила в розшук експрезидента Росії Дмитра Медведєва, який зараз обіймає посаду заступника голови Ради безпеки РФ, та російську дипломатку Марію Захарову.

У вересні СБУ оголосила про підозру організаторам фейкових "референдумів" на окупованих територіях України. У списку підозрюваних колаборанти, яких окупанти призначили керувати захопленими регіонами.