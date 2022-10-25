15 лет за переброску войск в Крым: министру транспорта РФ объявили о подозрении, — СБУ

Виталия Савельева подозревают в пособничестве военным преступникам и незаконной переправке людей через границу Украины.

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Служба безопасности Украины объявила о подозрении министру транспорта РФ Виталию Савельеву по факту участия в подготовке и проведении вооруженной агрессии, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что министр помогал российскому Минобороны перебрасывать к украинским границам и в оккупированные регионы страны солдат, вооружение и военную технику. С 26 марта 2021 года по 4 сентября 2022 года Савельев, используя более 250 вагонов, обеспечил переброску в Крым почти 300 единиц бронетехники: танков, бронетранспортеров, БМП и автоцистерн с сотнями тонн горюче-смазочных материалов.

"Именно эту технику оккупанты задействовали в начале полномасштабного вторжения, в частности, в боевых действиях в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях", — подчеркнули в СБУ.

По данным следствия, чтобы использовать вагоны, министр дал поручение компании "Российские железные дороги" и так называемому "госпредприятию "Крымская железная дорога" подготовить подвижной состав.

Теперь Виталия Савельева подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (пособничество в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Российскому чиновнику грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее СБУ объявила в розыск экс-президента России Дмитрия Медведева, который сейчас занимает должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, и российского дипломата Марию Захарову.

В сентябре СБУ объявила о подозрении организаторам фейковых "референдумов" на оккупированных территориях Украины. В списке подозреваемых коллаборанты, которых оккупанты назначили руководить захваченными регионами.