Після "випробувань" в Україні іранські дрони можуть використовувати проти Ізраїлю та ЄС, — Резніков

За словами міністра оборони, Україна стала випробувальним полігоном для дронів-камікадзе іранського виробництва. Інші країни не можуть почуватися в безпеці за таких умов.

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Україна стала випробувальним майданчиком для дронів-камікадзе іранського виробництва. Пізніше їх зможуть використати проти Ізраїлю та країн Євросоюзу. Про це в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив міністр оборони країни Олексій Резніков.

Як вважає міністр, інші країни не можуть почуватися в безпеці, залишаючись осторонь від війни.

За словами глави оборонного відомства, Україна зараз насамперед потребує систем протиповітряної оборони, які можуть працювати на малу, середню та велику дальність. Водночас Резніков наголосив, що країні потрібні ППО різного типу: не лише протиракетні, а й такі, що зможуть захистити українське небо від іранських дронів.

Коментуючи переговори з Ізраїлем щодо допомоги Україні, Резніков підкреслив, що, з одного боку, усвідомлює стурбованість Кнесету — ізраїльського парламенту, але з іншого, все одно не може прийняти цю позицію.

"Я досі не можу зрозуміти, чому Ізраїль офіційно зберігає "нейтральну" позицію. Адже це війна не між Росією та Україною, це війна терористичного режиму проти демократії та свободи", —уточнив він.

Резніков зазначив, що під час розмови зі своїм ізраїльським колегою Бені Ганцем він також обговорював можливість надання системи сигналізації протиракетної оборони.

Нагадаємо, Олексій Резніков розповів, як ЗСУ виганяють російських окупантів із української землі. За словами міністра, Україна спромоглася довести, що російська армія насправді далеко не "друга у світі".

У цьому ж інтерв'ю міністр оборони оцінив імовірність застосування Росією ядерної зброї. Він сумнівається, що Москва технічно готова завдати ядерного удару.