После "испытаний" в Украине иранские дроны могут использовать против Израиля и ЕС, – Резников

По словам министра обороны, Украина стала испытательным полигон для дронов-камикадзе иранского производства. Другие страны не могут чувствовать себя в безопасности в таких условиях.

Related video

Украина стала испытательной площадкой для дронов-камикадзе иранского производства. Позже их смогут использовать против Израиля и стран Евросоюза. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил министр обороны страны Алексей Резников.

Как считает министр, другие страны не могут чувствовать себя в безопасности, оставаясь в стороне от войны.

По словам главы оборонного ведомства, Украина сейчас в первую очередь нуждается в системах противовоздушной обороны, которые могут работать на малую, среднюю и большую дальность. При этом Резников подчеркнул, что стране нужны ПВО разного типа: не только противоракетные, но и такие, которые смогут защитить украинское небо от иранских дронов.

Комментируя переговоры с Израилем по поводу помощи Украине, Резников подчеркнул, что с одной стороны осознает обеспокоенность Кнессета –– израильского парламента, но с другой –– все равно не может принять эту позицию.

"Я до сих пор не могу понять, почему Израиль официально сохраняет "нейтральную" позицию. Ведь это война не между Россией и Украиной, это война террористического режима против демократии и свободы", –– уточнил он.

Резников отметил, что во время разговора со своим израильским коллегой Бени Ганцем он также обсуждал возможность предоставления системы сигнализации противоракетной обороны.

Напомним, Алексей Резников рассказал, как ВСУ выгоняют российских оккупантов с украинской земли. По словам министра, Украина смогла доказать, что российская армия на самом деле далеко не "вторая в мире".

В этом же интервью министр обороны оценил вероятность применения Россией ядерного оружия. Он сомневается, что Москва технически готова нанести ядерный удар.