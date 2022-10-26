Отримання західного ППО Україною: у ВПС закликали не висвітлювати роботу Iris-T та NASAMS

Командування Повітряних сил зазначає, що в Україні не передбачається висвітлення у ЗМІ процес отримання чи бойової роботи систем ППО.

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В Україні не передбачається висвітлення роботи протиповітряної оборони. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ у Фейсбуці.

У Командуванні звернулися до представників українських та іноземних засобів масових інформацій, щоб вони не висвітлювали роботу зенітно-ракетних комплексів. Це не передбачається в Україні. Те саме стосується процесу отримання Україною ЗРК Iris-T та NASAMS.

"Висвітлення бойової роботи протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних Сил України не передбачається. Також це стосується процесу надходження в Україну зенітних ракетних систем IRIS-T та NASAMS та їхньої бойової роботи", — наголосили у ВПС України.

Зазначимо, що гендиректор американської компанії Raytheon Technologies Грег Хейс заявив, що Україна зараз встановлює дві системи ЗРК NASAMS. Вони були передані Штатам два тижні тому та встигли прибути в Україну.

Нагадаємо, у ЗМІ писали, що США найближчим часом передадуть Україні ЗРК NASAMS. У тривалішій перспективі українська армія отримає ще 6 систем.

Раніше прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що німецький ЗРК Iris-T збиває 9 із 10 російських ракет. Україна стала першим оператором найновішої німецької розробки.