Получение западного ПВО Украиной: в ВВС призвали не освещать работу Iris-T и NASAMS

Командование Воздушных сил отмечает, что в Украине не предусматривается освещение в СМИ процесс получения или боевой работы систем ПВО.

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В Украине не предусматривается освещение работы противовоздушной обороны. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в Фейсбуке.

В Командовании обратились к представителям украинских и иностранных средств массовых информаций, чтобы они не освещали работу зенитно-ракетных комплексов. Это не предусматривается в Украине. То же самое касается процесса получения Украиной ЗРК Iris-T и NASAMS.

"Освещение боевой работы противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных Сил Украины не предусматривается. Также это касается процесса поступления в Украину зенитных ракетных систем IRIS-T и NASAMS и их боевой работы", — подчеркнули в ВВС Украины.

Отметим, гендиректор американской компании Raytheon Technologies Грег Хейс заявил, что Украина сейчас устанавливает две системы ЗРК NASAMS. Они были переданы Штатам две недели назад и успели прибыть в Украину.

Напомним, в СМИ писали, что США в ближайшее время передадут Украине ЗРК NASAMS. В более длительной перспективе украинская армия получит еще 6 систем.

Ранее премьер-министр Шмыгаль заявил, что немецкий ЗРК Iris-T сбивает 9 из 10 российских ракет. Украина стала первым оператором новейшей немецкой разработки.