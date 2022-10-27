Російські війська в Україні втратили можливості для наступу з літа 2022, — ISW

За даними військових дослідників, росіянам під Балаклією не вистачало особового складу: батальйон був укомплектований лише на 19,6%. У ЗС РФ поширена практика мікроменеджменту, коли командирам з нижчими званнями не дають приймати рішення самостійно і змушують втримувати невигідні позиції.

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Регулярна російська армія за місяці масштабного вторгнення зазнала серйозних втрат і здебільшого втратила можливості для наступу ще з літа. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у своєму зведенні.

Військові дослідники на підтвердження таких оцінок наводять інформацію з відкритих джерел, у цьому випадку — результати журналістського розслідування Reuters, які підтверджують думку співробітників ISW про поганий стан російських військ. Журналісти Reuters вивчали документи, знайдені на покинутому російському командному пункті у Балаклії Харківської області.

Результати розслідування свідчать, що російським частинам під Балаклією не вистачало особового складу: батальйон був укомплектований лише на 19,6%;

резервний підрозділ – на 23%.

Причини поганого стану російських військ:

низький моральний дух;

недостатнє постачання;

мікроменеджмент з боку командувачів ЗС РФ — командирам з нижчими званнями не дозволяють самостійно приймати рішення на полі бою.

Всі згадані складові позначилися на результатах військової кампанії російських військ та її низької ефективності. Як приклад поганого керівництва наводиться випадок, коли керівництво західного військового округу ЗС РФ заборонило відступати з погано закріпленої позиції в невеликому селі Гракове (Чугуївський район Харківської області), площа населеного пункту — менше трьох квадратних кілометрів. У результаті українські війська розгромили росіян під Балаклією і надалі — у східній частині області.

Нагадаємо, що, за даними ISW, Росія зберігає максимальну мету війни в Україні і в планах Путіна немає мирних переговорів. Про це вказують заяви російського президента про те, що Україна втратила суверенітет.

Раніше Фокус повідомляв, що сапери проводять очищення Харківської області, щоб електрики могли налагодити електропостачання у регіоні. Українська енергоінфраструктура витримала вже 130 російських ударів.