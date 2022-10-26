Саперы очищают Харьковщину от бомб, чтобы электрики наладили электроснабжение (фото)

Российским войскам не удается добиться заметных успехов на поле боя. Поэтому военное командование выбрало в качестве целей украинскую энергоинфраструктуру, которая выдержала уже 130 российских ударов.

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Сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций ищут мины и прочие неразорвавшиеся снаряды в городе Лозовая Харьковской области. Об этом сообщает Sky News.

Бригада саперов расчищает местность, чтобы электрики могли пройти к поврежденным во время российских ударов линиям электропередач.

[ + – ] Сапер ищет бомбы в Харьковской области

Из-за того, что российским войскам не удается добиться заметных успехов на поле боя, военное командование выбрало в качестве своих мишеней украинскую энергоинфраструктуру, которая выдержала уже 130 российских ударов.

[ + – ] Снаряжение сотрудника ГСЧС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что, пытаясь еще больше дестабилизировать положение в Украине, РФ в период с 10 по 16 октября нанесла порядка 130 ракетных ударов и ударов дронами-камикадзе по объектам инфраструктуры.

[ + – ] Сотрудники ГСЧС

Поврежденные критически важные объекты спешно восстанавливаются и ремонтируются. В общей сложности, электроснабжение восстановлено уже в 4000 населенных пунктов.

Напомним, что Киев может остаться без отопления на зимний период в течение нескольких дней или даже недель. Заместитель главы мэра Петр Пантелеев заявил, что в столице децентрализованная отопительная сеть. Однако в случае, если российские войска продолжат наносить удары по инфраструктурами объектами, столица может быть без отопления.

Ранее Фокус сообщал, что Путин угрожает всей мировой инфраструктуре. Со стороны российского президента звучат новые завуалированные угрозы. Теперь опасность грозит уже всей мировой энергетической и транспортной инфраструктуре. По словам Путина, повреждения, которые имели место на нитях газопровода "Северный поток", могут произойти в любой точке планеты.