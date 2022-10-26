Сапери очищають Харківщину від бомб, щоб електрики налагодили електропостачання (фото)

Російським військам не вдається досягти помітних успіхів на полі бою. Тому військове командування обрало як ціль українську енергоінфраструктуру, яка витримала вже 130 російських ударів.

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Співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій шукають міни та інші снаряди, що не розірвалися, в місті Лозова Харківської області. Про це повідомляє Sky News.

Бригада саперів розчищає місцевість, щоб електрики могли пройти до пошкоджених під час російських ударів ліній електропередач.

[ + – ] Сапер шукає бомби у Харківській області

Через те, що російським військам не вдається досягти помітних успіхів на полі бою, військове командування обрало як свою мішеніь українську енергоінфраструктуру, яка витримала вже 130 російських ударів.

[ + – ] Спорядження співробітника ДСНС

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що, намагаючись ще більше дестабілізувати становище в Україні, РФ у період з 10 по 16 жовтня завдала близько 130 ракетних ударів та ударів дронами-камікадзе по об'єктах інфраструктури.

[ + – ] Співробітники ДСНС

Пошкоджені критично важливі об'єкти швидко відновлюються і ремонтуються. Загалом електропостачання відновлено вже у 4000 населених пунктів.

Нагадаємо, що Київ може залишитися без опалення на зимовий період протягом кількох днів чи навіть тижнів. Заступник голови мера Петро Пантелеєв заявив, що у столиці децентралізована опалювальна мережа. Однак у разі, якщо російські війська продовжать завдавати ударів по інфраструктурам об'єктами, столиця може бути без опалення.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін загрожує всій світовій інфраструктурі. З боку російського президента звучать нові завуальовані погрози. Тепер небезпека загрожує вже всій світовій енергетичній та транспортній інфраструктурі. За словами Путіна, пошкодження, які мали місце на нитках газопроводу "Північний потік", можуть статися у будь-якій точці планети.