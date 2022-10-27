Российские войска в Украине утратили возможности для наступления с лета 2022, — ISW

По данным военных исследователей, россиянам под Балаклеей не хватало личного состава: батальон был укомплектован только на 19,6%. В ВС РФ широко распространена практика микроменеджмента, когда нижестоящим командирам не дают самим принимать решения и заставляют удерживать невыгодные позиции.

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Регулярная российская армия за месяцы масштабного вторжения понесла серьезные потери и по большей части утратила возможности для ведения наступления еще с лета. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в своей сводке.

Военные исследователи в подтверждение таких оценок приводят информацию из открытых источников, в этом случае — результаты журналистского расследования Reuters, которые подтверждают мнение сотрудников ISW о плохом состоянии российских войск. Журналисты Reuters изучали документы, найденные на заброшенном российском командном пункте в Балаклее Харьковской области.

Результаты расследования свидетельствуют о том, что российским частям под Балаклеей не хватало личного состава: батальон был укомплектован только на 19,6%;

резервное подразделение — на 23%.

Причины плохого состояния российских войск:

низкий моральный дух;

недостаточное снабжение;

микроменеджмент со стороны командующих ВС РФ — нижестоящим командирам не позволяют самостоятельно принимать решения на поле боя.

Все упомянутые составляющие сказалось на результатах военной кампании российских войск и ее низкой эффективности. В качестве примера плохого руководства приводится случай, когда руководство западного военного округа ВС РФ запретило отступать с плохо укрепленной позиции в небольшом селе Граково (Чугуевский район Харьковской области), площадь населенного пункта — меньше трех квадратных км. В итоге украинские войска разгромили россиян под Балаклеей и в дальнейшем — в восточной части области.

Напомним, что, по данным ISW, Россия сохраняет максимальные цели войны в Украине и в планах Путина нет мирных переговоров. На это указывают заявления российского президента о том, что Украина утратила суверенитет.

Ранее Фокус сообщал, что саперы проводят очистку Харьковской области, чтобы электрики могли наладить электроснабжение в регионе. Украинская энергоинфраструктура выдержала уже 130 российских ударов.