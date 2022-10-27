Кремлю буде складно приховувати від росіян наслідки війни, — британська розвідка

Керівництво Росії намагається уникнути критики з боку суспільства та активніше залучає губернаторів до системи безпеки країни.

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Кремль активніше залучає регіональну владу РФ у забезпечення безпеки на території країни, щоб змусити суспільство працювати в умовах війни проти України, що триває, і відвернути його від критики на адресу вищого керівництва. Водночас приховувати від росіян наслідки війни стає дедалі складніше для керівництва РФ. Про це з посиланням на дані розвідки повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Експерти звернули увагу на той факт, що 24 жовтня прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін заявив про нову роль мера Москви Сергія Собяніна — глава російської столиці координуватиме "розробку заходів безпеки" у регіонах держави-агресора. Таке рішення ухвалили після того, як президент РФ Володимир Путін ввів у шести суб'єктах Росії, а також анексованих Криму та м. Севастополь режим "середнього рівня реагування" на загрози безпеці в умовах війни.

Рішення Кремля, ймовірно, призведе до тіснішої взаємодії російських губернаторів із системою нацбезпеки, вважають у розвідці.

"Активніша участь регіональних чиновників, ймовірно, принаймні частково покликана відвернути увагу громадськості від національного керівництва", — йдеться у звіті.

У Міноборони Британії нагадали, що подібних заходів було вжито під час активної фази пандемії коронавірусної хвороби в Росії, проте тепер Кремлю, ймовірно, буде важче ізолювати суспільство в РФ від наслідків війни проти України.

Нагадаємо, вчора в Міноборони Великобританії спрогнозували, що партизани продовжать пошкоджувати залізниці Росії, щоб перешкодити перекиданню військ та техніки РФ в Україну.

Також ми писали, що, на думку аналітиків, риторика президента Росії Володимира Путіна говорить про те, що він не має наміру змінювати свої плани щодо України.