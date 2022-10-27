Кремлю будет сложно скрывать от россиян последствия войны, — британская разведка

Руководство России пытается избежать критики со стороны общества и более активно вовлекает губернаторов в систему безопасности страны.

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Кремль более активно вовлекает региональные власти РФ в обеспечение безопасности на территории страны, чтобы заставить общество работать в условиях продолжающейся войны против Украины и отвлечь его от критики в адрес высшего руководства. В то же время скрывать от россиян последствия войны становится все сложнее для руководства РФ. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщает Министерство обороны Великобритании.

Эксперты обратили внимание на тот факт, что 24 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о новой роли мэра Москвы Сергея Собянина — глава российской столицы будет координировать "разработку мер безопасности" в регионах государства-агрессора. Такое решение было принято после того, как президент РФ Владимир Путин ввел в шести субъектах России, а также аннексированных Крыму и г. Севастополь режим "среднего уровня реагирования" на угрозы безопасности в условиях войны.

Решение Кремля, вероятно, приведет к более тесному взаимодействию российских губернаторов с системой нацбезопасности, считают в разведке.

"Более активное участие региональных чиновников, вероятно, по крайней мере частично призвано отвлечь внимание общественности от национального руководства", — говорится в отчете.

В Минобороны Британии напомнили, что подобные меры были приняты во время активной фазы пандемии коронавирусной болезни в России, однако теперь Кремлю, скорее всего, будет сложнее изолировать общество в РФ от последствий войны против Украины.

Напомним, вчера в Минобороны Великобритании спрогнозировали, что партизаны продолжат повреждать железные дороги России, чтобы помешать переброске войск и техники РФ в Украину.

Также мы писали, что, по мнению аналитиков, риторика президента России Владимира Путина говорит о том, что он не собирается менять свои планы относительно Украины.