Як працює російська воєнна машина: Reuters оглянули тисячі документів ЗС РФ із Балаклії

Російська армія знала про плани ЗСУ вести наступ на Балаклію, проте вони не мали сил протидіяти. Паралельно українські HIMARS знищували командні пункти та склади з боєприпасами один за одним.

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Російські війська під час хаотичної втечі з Балаклії в Харківській області залишили після себе тисячі документів, які докладно описують, як працює зсередини російська воєнна машина. Про це повідомляє Reuters.

В одному з бункерів на сході України виявлено сотні документів російських військ. В одному з документів на 91 сторінку знайдено багато деталей:

координати російських розвідувальних підрозділів

записи дзвінків командирів

подробиці битв та втрат

погана дисципліна та моральний дух

Загалом у Балаклії знайдено тисячі сторінок документів. Видання розглянуло понад тисячу сторінок. Вони докладно описують внутрішню роботу ЗС РФ, а також проливають світло на поразку ЗС РФ в області.

Слабкості ЗС РФ

За кілька тижнів до "перегрупування" ЗС РФ боролися з розвідкою ЗСУ та електронною війною. Вони використовували БПЛА, проте на них літали не навчені екіпажі. Тому часто втрачали безпілотники завдяки РЕБ української армії.

Згідно з документами, до кінця серпня сили російських військ виснажилися, вразилися втратами, було багато дезертирства. Зазначається, що у двох підрозділах, на частку яких припадало близько 1/6 всіх військ області, було лише 20% особового складу.

[ + – ] ЗС РФ не мали достатньої кількості військ

Водночас у документах зазначають кожен раз більшу ефективність української армії. За пару тижнів до поразки ЗС РФ в районі Балаклії, на південь від ЗСУ завдали безліч ракетних ударів з HIMARS. Вони вражали командні пункти.

"Це гра в рулетку. Тобі або пощастить, або ні. Ракети могли потрапити будь-де", — сказав російський офіцер із Балаклії журналістам на умовах анонімності.

"Гракове не здавати!"

В одному зі звітів знайшли документи із наказом командувача Західного військового округу. У ньому вказувалося, що Гракове здавати не можна. 19 липня ЗС РФ готували удари по позиціях ЗСУ. Однак до полудня колона ЗСУ розпочала атаку з танками та артилерійським прикриттям. Вони атакували Гракове.

За кілька годин війська 9-го мотострілецького полку РФ були замкнені в елеваторі. До 15:00 один із солдатів на лінії фронту зателефонував командирам у Балаклії. За його словами, позиції ЗС РФ захопили, і вони відступили. У бункері Балаклії штатний офіцер написав у своєму зошиті "боєприпаси закінчуються".

Потім надійшов наказ від командувача Олександра Журавльова (командувач ЗВО) не здавати Гракове. Сили ЗС РФ отримали підкріплення та змогли відбити позиції, але ціною високих втрат. 30 поранених, 7 загиблих та 17 безвісти зниклих. Також втратили два БТР, танк та іншу техніку.

"Сил недостатньо"

У РФ ще в липні розуміли, що сил у них недостатньо, а ЗСУ посилювали тиск. Бійці просили БПЛА. Сили ЗС РФ у Балаклії отримали три Mavic 3, але ще не навчилися ними користуватися і коптери без ПЗ.

Тим часом ЗСУ проводили розвідку з БПЛА, оскільки дві з трьох глушилок ЗС РФ вийшли з ладу.

[ + – ] Бункер ЗС РФ у Балаклії

21 липня командувач силами ЗС РФ у Балаклії полковник Попов отримав інформацію від ФСБ, що Україна перекинула три HIMARS. Розвідка вирахувала місце розташування командного пункту ЗС РФ та 4 складів з боєприпасами.

24 липня ударом HIMARS ліквідували 12 солдатів із 336-ї бригади морської піхоти Балтійського флоту РФ. Це дуже сильно вдарило по бойовому духу та дисципліні солдатів. Наприклад, капрал 9-го мотострілецького полку ЗС РФ Роман Євселєєв дезертував. Пізніше у документах написали, що він вистрілив собі в руку, щоби не воювати.

ЗС РФ знали про плани з контрнаступу ЗСУ

До кінця липня російські офіцери були переконані, що українські сили готують контрнаступ, щоб "взяти під контроль Балаклію", — показують документи у бункері. ЗС РФ перехоплювали повідомлення ЗСУ і розуміли, що наступ неминучий.

[ + – ] Командувач силами ЗС РФ у Балаклії полковник Попов

Приблизно в цей же час до Балаклії прибули фахівці з військової електроніки. Вони хотіли зрозуміти, чи може "Поле-21" стати на заваді роботі РСЗВ HIMARS. Хоч би як вони експериментували, сигнал не вдавалося перебити. ЗСУ протягом кількох тижнів знищили ще три командні пункти ЗС РФ.

У Балаклії критично не вистачало сил. Їхній фактичний склад становив 71% від штатного. У деяких частинах ситуація була ще гірша.

2-й штурмовий батальйон — 49 осіб замість 240

9-а бригада БАРС — 23% від штатної кількості

Контрнаступ України розпочався всерйоз 6 вересня.

Російський солдат, який перебував у Гракові того дня, повідомив Reuters, що Україна вперше атакувала російські позиції артилерією. Надвечір українські війська обійшли їх із флангу. За його словами, у цей момент віддали наказ відступити із села.

У період з 6 по 8 вересня точні удари ЗСУ потрапили до командного центру у Балаклії. Останніми днями ЗС РФ хаотично втекли з Балаклії, а українські військові методично знищували їх і всю техніку. Командувач силами Попов отримав ще раніше поранення та був у лікарні.

Наступ, за даними ЗМІ, полковник Попов отримав звання генерала, попри провал операцій у Балаклії.

8 вересня ЗСУ прозвітували перед Зеленським про звільнення Балаклії.