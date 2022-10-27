Как работает российская военная машина: Reuters осмотрели тысячи документов ВС РФ из Балаклеи

Российская армия знала о планах ВСУ вести наступление на Балаклею, однако у них не было сил противодействовать. Параллельно украинские HIMARS уничтожали командные пункты и склады с боеприпасами один за другим.

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Российские войска при хаотичном побеге из Балаклеи в Харьковской области оставили за собой тысячи документов, подробно описывающие как работает изнутри российская военная машина. Об этом сообщает Reuters.

В одном из бункеров на востоке Украины, были обнаружены сотни документов российских войск. В одном из документов на 91 страницу было найдено множество деталей:

координаты российских разведывательных подразделений

записи звонков командиров

подробности сражений и потерь

плохая дисциплина и моральный дух

В целом в Балаклее были найдены тысячи страниц документов. Издание рассмотрело более тысячи страниц. Они подробно описывают внутреннюю работу ВС РФ, а также проливают свет на поражение ВС РФ в области.

Слабости ВС РФ

За несколько недель до "перегруппировки" ВС РФ боролись с разведкой ВСУ и электронной войной. Они использовали БПЛА, однако на них летали едва обученные экипажи. Поэтому они часто теряли беспилотники благодаря РЭБ украинской армии.

Согласно документам, к концу августа силы российских войск были истощены, поражены потерями, было много дезертирства. Отмечается, что на два подразделения, на долю которых приходилось около 1/6 всех войск в области, было только 20% личного состава.

[ + – ] ВС РФ не имели достаточного количества войск

Вместе с тем в документах отмечают возрастающую эффективность украинской армии. За пару недель до поражения ВС РФ в районе Балаклеи, южнее ВСУ нанесли множество ракетных ударов из HIMARS. Они поражали командные пункты.

"Это игра в рулетку. Тебе либо повезет, либо нет. Ракеты могли попасть где угодно", — сказал российский офицер из Балаклеии журналистам на условиях анонимности.

"Граково не сдавать!"

В одном из отчетов были найдены документы с приказом командующего Западным военным округом. В нем указывалось, что Граково сдавать нельзя. 19 июля ВС РФ готовили удары по позициям ВСУ. Однако к полудню колонна ВСУ начала атаку с танками и артиллерийским прикрытием. Они атаковали Граково.

Через пару часов войска 9-го мотострелкового полка РФ оказались заперты в элеваторе. К 15:00 один из солдат на линии фронта позвонил командирам в Балаклее. По его словам, позиции ВС РФ были захвачены и они отступили. В бункере Балаклеи штатный офицер написал в своей тетради "боеприпасы заканчиваются".

Затем поступил приказ от командующего Александра Журалевлева (командующий ЗВО) не сдавать Граково. Силы ВС РФ получили подкрепление и смогли отбить позиции, но ценой высоких потерь. 30 раненых, 7 погибших и 17 без вести пропавших. Также были потеряны два БТР, танк и другая техника.

"Сил недостаточно"

В РФ еще в июле понимали, что сил у них недостаточно, а ВСУ усиливало давление. Бойцы запрашивали БПЛА. Силы ВС РФ в Балаклеи получили три Mavic 3, но еще не научились ими пользоваться и коптеры были без ПО.

Тем временем ВСУ проводили разведку из БПЛА так как две из трех глушилок ВС РФ вышли из строя.

[ + – ] Бункер ВС РФ в Балаклее

21 июля командующий силами ВС РФ в Балаклее полковник Попов получил информацию от ФСБ, что Украина перебросила три HIMARS. Разведка вычислила местоположение командного пункта ВС РФ и 4 складов с боеприпасами.

24 июля ударом HIMARS было ликвидировано 12 солдат из 336-й бригады морской пехоты Балтийского флота РФ. Это очень сильно ударило по боевому духу и дисциплине солдат. Например, капрал 9-го мотострелкового полка ВС РФ Роман Евселеев дезертировал. Позже в документах было написано, что он выстрелил себе в руку, чтобы не воевать.

ВС РФ знали о планах по контрнаступлению ВСУ

К концу июля российские офицеры были убеждены, что украинские силы готовят контрнаступление, чтобы "взять под контроль Балаклею", — показывают документы в бункере. ВС РФ перехватывали сообщения ВСУ и понимали, что наступление неизбежно.

[ + – ] Командующий силами ВС РФ в Балаклее полковник Попов

Примерно в это же время в Балаклею прибыли специалисты по военной электронике. Они хотели понять, может ли "Поле-21" помешать работе РСЗО HIMARS. Как бы они не экспериментировали, сигнал не удавалось перебить. ВСУ в течение пары недель уничтожили еще три командных пункта ВС РФ.

В Балаклее критически не хватало сил. Их фактический состав составлял 71% от штатного. В некоторых частях ситуация была еще хуже.

2-й штурмовой батальон — 49 человек вместо 240

9-я бригада БАРС — 23% от штатного количества

Контрнаступление Украины началось всерьез 6 сентября.

Российский солдат, находившийся в Гракове в тот день, сообщил Reuters, что Украина впервые атаковала российские позиции артиллерией. К вечеру украинские войска обошли их с фланга. По его словам, в этот момент был отдан приказ отступить из деревни.

В период с 6 по 8 сентября точные удары ВСУ попали в командный центр в Балаклии. В последуюшие дни ВС РФ хаотично бежали из Балаклеи, а украинские военные методично уничтожали их и всю технику. Командующий силами Попов получил еще раньше ранение и был в больнице.

Наступление, по данным СМИ, полковник Попов получил звание генерала несмотря на провал операций в Балаклее.

8 сентября ВСУ отчитались перед Зеленским об освобождении Балаклее.