Німеччина передала Україні надводні дрони та ще дві РСЗВ MARS II

Уряд ФРН підтвердив передачу нової партії озброєння Києву. Серед іншого, українська сторона отримала чотири самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000.

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За останній тиждень Німеччина передала Україні дві реактивні системи залпового вогню MARS II, чотири САУ PzH 2000 та два надводні дрони. Про це повідомляє сайт уряду ФРН.

Як уточнюється, з урахуванням нового постачання у наявності в української сторони сьогодні є:

5 РСЗВ MARS II;

14 Panzerhaubitzen 2000 (спільний проєкт із Нідерландами);

2 надводні дрони.

Додаткової інформації про тип та призначення нових БПЛА не надається.

Також німецький уряд уточнив, що в процесі відправлення в Україну також знаходяться 6,1 тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм та 186 тисяч боєприпасів до 40 мм гранатометів.

Раніше про постачання нового озброєння з Німеччини під час свого візиту до України говорив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Фокус також писав, що німецька компанія Rheinmetall за підтримки уряду ФРН у 2023 році поставить ЗСУ сучасний польовий госпіталь. Він є комбінованою наметово-контейнерною системою, яка буде обладнана високоякісним медичним обладнанням.