Германия передала Украине надводные дроны и еще две РСЗО MARS II

Правительство ФРГ подтвердило передачу новой партии вооружения Киеву. Среди прочего, украинская сторона получила четыре самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Related video

За последнюю неделю Германия передала Украине две реактивные системы залпового огня MARS II, четыре САУ PzH 2000 и два надводных дрона. Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.

Как уточняется, с учетом новых поставок в наличии у украинской стороны сегодня имеется:

5 РСЗО MARS II;

14 Panzerhaubitzen 2000 (совместный проект с Нидерландами);

2 надводных дрона.

Дополнительной информации о типе и предназначении новых БПЛА не дается.

Также немецкое правительство уточнило, что в процессе отправки в Украину также находятся 6,1 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 186 тысяч боеприпасов к 40 мм гранатометам.

Ранее о поставках нового вооружения из Германии во время своего визита в Украину говорил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Фокус также писал, что немецкая компания Rheinmetall при поддержке правительства ФРГ в 2023 году поставит ВСУ современный полевой госпиталь. Он представляет собой комбинированную палаточно-контейнерную систему, которая будет оборудована высококачественным медицинским оборудованием.