У Козачій Лопані окупанти забирали мобільні у місцевих та прибивали їх до дерев (відео)

Люди намагалися на вулиці спіймати мобільний зв'язок, щоб поговорити з близькими, але російські військові не дозволяли телефонувати на підконтрольну Україні територію.

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Під час окупації селища Козача Лопань на Харківщині російські військові не дозволяли місцевим жителям дзвонити на підконтрольну Україні територію. Про це розповідається у сюжеті "Суспільне Харків".

Як розповіли люди журналістам, окупанти забирали мобільні телефони у тих людей, хто виходив на вулицю, щоб упіймати зв'язок та поговорити з родичами. Як уточнюється, відібрані телефони росіяни прибивали до дерев.

"У кого вони [військові] бачили телефон, забирали і ось [прибивали до дерев]. Це був такий "урок" для людей, щоб більше не виходили дзвонити", — розповідає місцева мешканка Луїза.

На момент зйомки відео на дереві можна побачити п'ять телефонів, але Луїза розповідає, що їх було більше, зокрема смартфони. За її словами, окупанти забрали близько 20-30 телефонів у мешканців Козачої Лопані.

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