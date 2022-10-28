В Казачьей Лопани оккупанты забирали мобильные у местных и прибивали их к деревьям (видео)

Люди пытались на улице поймать мобильную связь, чтобы поговорить с близкими, но российские военные не разрешали звонить на подконтрольную Украине территорию.

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Во время оккупации поселка Казачья Лопань в Харьковской области российские военные не разрешали местным жителям звонить на подконтрольную Украине территорию. Об этом рассказывается в сюжете "Суспільне Харків".

Как рассказали люди журналистам, оккупанты забирали мобильные телефоны у тех людей, кто выходил на улицу, чтобы поймать связь и поговорить с родственниками. Как уточняется, отобранные телефоны россияне прибивали к деревьям.

"У кого они [военные] видели телефон, забирали и вот [прибивали к деревьям]. Это был такой "урок" для людей, чтобы больше не выходили звонить", –– рассказывает местная жительница Луиза.

На момент съемки видео на дереве можно заметить пять телефонов, но Луиза рассказывает, что их было больше, в том числе смартфоны. По ее словам, оккупанты забрали около 20-30 телефонов у жителей Казачьей Лопани.

Напомним, министр обороны Алексей Резников рассказал, что наступление Вооруженных сил Украины в Херсонской области немного замедлилось из-за погодных условий — на юге страны идут дожди. Сейчас украинская армия использует тактику освобождения территорий "километр за километром, шаг за шагом" и продолжит это делать, подчеркнул он.

Ранее в Харьковской области ликвидировали две группы диверсантов ЧВК "Вагнера".