"Шахеди летять дуже довго": у ВПС України пояснили, чому тривоги можуть тривати годинами

Сигнал повітряної тривоги не завжди означає, що має бути "приліт". Її включають на основі даних розвідки про можливість запуску ракет, дронів або стратегічної авіації РФ, пояснили у Командуванні.

Related video

Останніми днями в Україні часто оголошують тривогу, яка може охоплювати всю країну та триватиме годинами. Спікер Командування Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, чому так відбувається в етері телемарафону, повідомляє Армія.

За словами Ігната, ВПС України збивають повітряні цілі, тож не завжди тривога означає, що будуть "прильоти". Це зроблено з метою безпеки громадян.

"Бувають тривоги, коли є певна загроза, скажімо, злітає стратегічна авіація, виходить на бойовий курс, є дані розвідки, є дані наших партнерів, які сповіщають нас про те, що справді може статися ракетна атака. У такому разі тривога триватиме якийсь час ", — пояснив Юрій Ігнат.

Те саме відбувається і з іранськими дронами-камікадзе. Вони дуже повільно летять, тому поки він летить з однієї області до іншої, може пройти годину або навіть більше. При загрозі запуску балістичних ракет також включають повітряну тривогу. На даний момент ситуація в більшій частині країни "менш спокійна", але це не стосується:

Запоріжжя

Харківської області

Миколаєва

У цих регіонах ворог обстрілює території зенітними ракетами С-300.

Нагадаємо, ЗРК HAWK можуть виявитися ефективним рішенням проти іранських Shahed-136. Раніше президент Ізраїлю показав докази застосування іранських дронів-камікадзе в Україні. Їхнє походження намагаються приховати.