"Шахеды летят очень долго": в ВВС Украины объяснили, почему тревоги могут длиться часами

Сигнал воздушной тревоги не всегда означает, что должен быть "прилет". Ее включают на основе данных разведки о вероятности запуска ракет, дронов или стратегической авиации РФ, пояснили в Командовании.

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В последние дни в Украине часто объявляют тревогу, которая может охватывать всю страну и длиться часами. Спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, почему так происходит в эфире телемарафона, передает АрміяInform.

По словам Игната, ВВС Украины сбивают воздушные цели, поэтому не всегда тревога означает, что будут "прилеты". Это сделано с целью безопасности граждан.

"Бывают тревоги, когда есть определенная угроза, скажем, взлетает стратегическая авиация, выходит на боевой курс, есть данные разведки, есть данные наших партнеров, которые оповещают нас о том, что действительно может произойти ракетная атака. В таком случае тревога будет продолжаться некоторое время", — объяснил Юрий Игнат.

То же самое происходит и с иранскими дронами-камикадзе. Они очень медленно летят, поэтому пока он летит из одной области в другую, может пройти час или даже больше. При угрозе запуска баллистических ракет также превентивно включают воздушную тревогу. На данный момент ситуация в большей части страны "более-менее спокойная", но это не касается:

Запорожья

Харьковской области

Николаева

В этих регионах враг обстреливает территории зенитными ракетами С-300.

Напомним, ЗРК HAWK могут оказаться эффективным решением против иранских Shahed-136. Ранее президент Израиля показал доказательства применения иранских дронов-камикадзе в Украине. Их происхождение пытаются скрыть.