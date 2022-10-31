Тисяча військових і бойові вертольоти: у Норвегії стартували навчання Falcon Autumn

Навчання триватимуть до 18 листопада й завершаться повітряним штурмом колишнього аеродрому Валкенбурга.

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У понеділок, 31 жовтня, у Нідерландах стартували колективні навчання Falcon Autumn, у яких взяли участь військові з Нідерландів, Німеччини, Польщі та США. Про це повідомляє NL Times.

Навчання, в яких беруть участь понад тисяча солдатів і 37 бойових гелікоптерів, цього року прийняли 11 муніципалітетів у семи провінціях. Вони стартують о 6:00 щодня, окрім неділі.

Місцевих жителів уже попередили, що вони можуть чути шум від вибухів гранат і лопатей бойових гелікоптерів.

Учасники навчань уже почали практикуватися скидати людей і техніку з вертольотів і будувати плацдарм на ворожій території.

Відомо, що навчання триватимуть до 18 листопада. У фінальній частині Falcon Autumn військові проведуть спільну операцію — це буде повітряний штурм колишнього аеродрому Валкенбурга.

Зі свого боку, в Міністерстві оборони Норвегії наголосили, що цього року навчання Falcon Autumn особливо важливе на тлі повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

"Вторгнення Росії в Україну змушує всіх дивитися в очі фактам: безпеку та свободу не можна сприймати як належне. Тому важливо мати можливість швидкого реагування. Розгортання, перебазування та створення військового табору — це речі, що відпрацьовуються", — повідомили в профільному міністерстві країни.

Нагадаємо, сили НАТО завершили навчання з ядерного стримування "Стійкий полудень". У них були задіяні військові 14 країн і до 60 літаків різних типів, у тому числі винищувачі четвертого та п'ятого поколінь, а також літаки-розвідники та літаки-заправники.

Фокус також писав, що Білорусь укотре продовжила військові навчання. Загальна кількість продовжень військових навчань у Білорусі наразі становить уже 27 тижнів.