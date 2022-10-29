"Як і раніше не підготовлена": у Білорусі в черговий раз продовжили військові навчання

Моніторингова група заявила, що загальна кількість продовжень військових навчань у Білорусі наразі становить уже 27 тижнів.

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Республіка Білорусь продовжила військові навчання своїх військ щонайменше до 7 листопада. Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн" у Telegram.

Аналітики ґрунтуються на графіку проведення навчань на полігонах Республіки Білорусь. Так, як пишуть аналітики, 29-30 жовтня стануть вихідними днями для деяких полігонів, проте є й ті, що працюватимуть без вихідних.

Повний список навчань виглядає так:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 05 листопада

Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 04 листопада

Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 05 листопада

Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 04 листопада

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 04 листопада

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) 07 листопада

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевичський район) до 06 листопада — додатково працюватиме 29 і 30 жовтня

Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 06 листопада — також додатково працюватиме 30 жовтня

"Загальна кількість продовжень становила 27 тижнів", — сказано в повідомленні.

Моніторингова група повідомила, що білоруські військові, як і раніше, не готові до того, щоб проводити активні наступальні дії.

Раніше Фокус писав, що в Білорусі придумали як "обдурити" Javelin. Модернізація танка із приварюванням труби ззаду названа покращенням з урахуванням російського досвіду у "спецоперації". Відкритий вогонь повинен "перехоплювати" на себе ракети, що наводяться по тепловій сигнатурі.

Ще нагадаємо, що ЗС Білорусі записали відповідь на звернення ЗСУ. Білоруські військові згадали про те, як "діди та прадіди разом пішки до Берліна дійшли", а також назвали ролик української армії "уділом слабких" через нібито залякування.

Також повідомлялося, що Польща відгородиться бар'єром від Калінінградської області. Росія відкрила небо над Калінінградською областю для літаків із Туреччини, Сирії та Білорусі.