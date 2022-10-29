"По-прежнему не подготовлена": в Беларуси в очередной раз продлили военные учения

Мониторинговая группа заявила, что общее число продлений военных учений в Беларуси на данный момент составляет уже 27 недель.

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Республика Беларусь продолжила военные учения своих войск как минимум до 7 ноября. Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram.

Аналитики основываются на графике проведения учений на полигонах Республики Беларусь. Так, как пишут аналитики, 29-30 октября станут выходными днями для некоторых полигонов, однако есть и те, которые будут работать без выходных.

Полный список учений выглядит следующим образом:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 05 ноября

Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 04 ноября

Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 05 ноября

Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 04 ноября

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 04 ноября

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) 07 ноября

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 06 ноября — будет дополнительно работать 29 и 30 октября

Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 06 ноября — тоже будет дополнительно работать 30 октября

"Общее число продлений составило 27 недель", — сказано в сообщении.

Мониторинговая группа сообщила, что беларусские военные по-прежнему не готовы к тому, чтобы проводить активные наступательные действия

Ранее Фокус писал, что в Беларуси придумали как "обмануть" Javelin. Модернизация танка с привариванием трубы сзади названа улучшением с учетом российского опыта в "спецоперации". Открытый огонь должен "перехватывать" на себя наводящиеся по тепловой сигнатуре ракеты.

Еще напомним, что ВС Беларуси записали ответ на обращение ВСУ. Белорусские военные вспомнили про то как "деды и прадеды вместе пешком до Берлина дошли", а также назвали ролик украинской армии "уделом слабых" из-за якобы запугивания.

Также сообщалось, что Польша отгородится барьером от Калининградской области. Россия открыла небо над Калининградской областью для самолетов из Турции, Сирии и Беларуси.