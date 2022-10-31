Тысяча военных и боевые вертолеты: в Норвегии стартовали учения Falcon Autumn

Учения продлятся до 18 ноября и завершатся воздушным штурмом бывшего аэродрома Валкенбурга.

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В понедельник, 31 октября, в Нидерландах стартовали коллективные учения Falcon Autumn, в которых приняли участия военные из Нидерландов, Германии, Польши и США. Об этом сообщает NL Times.

Учения, в которых принимают участие более тысячи солдат и 37 боевых вертолетов, в этом году приняли 11 муниципалитетов в семи провинциях. Они стартуют в 6:00 ежедневно, кроме воскресенья.

Местных жителей уже предупредили, что они могут слышать шум от взрывов гранат и лопастей боевых вертолетов.

Участники учений уже начали практиковаться сбрасывать людей и технику с вертолетов и строить плацдарм на вражеской территории.

Известно, что учения продлятся до 18 ноября. В финальной части Falcon Autumn военные проведут совместную операцию – это будет воздушный штурм бывшего аэродрома Валкенбурга.

В свою очередь в Министерстве обороны Норвегии подчеркнули, что в этом году учения Falcon Autumn особенно важны на фоне полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

"Вторжение России в Украину заставляет всех смотреть в глаза фактам: безопасность и свободу нельзя воспринимать как должное. Поэтому важно иметь возможность быстрого реагирования. Развертывание, перебазирование и создание военного лагеря – это отрабатываемые вещи", – сообщили в профильном министерстве страны.

Напомним, силы НАТО завершили учения по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень". В них были задействованы военные 14 стран и до 60 самолетов различных типов, в том числе истребители четвертого и пятого поколений, а также самолеты-разведчики и самолеты-заправщики.

Фокус также писал, что Беларусь в очередной раз продлила военные учения. Общее число продлений военных учений в Беларуси на данный момент составляет уже 27 недель.