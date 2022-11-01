РФ сподівається, що в ЄС проведуть аналіз причетності Лондона до атак у Севастополі, — Пєсков

За словами речник Кремля, Росія не залишить "просто так" атаки по газопроводах у Балтійському морі та військовому флоту в Севастополі й думатиме над подальшими кроками.

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Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія очікує від країн ЄС відкритості в проведенні детального аналізу щодо причетності Великобританії до атак на Чорноморський флот РФ у Севастополі. Про це повідомляє агентство ТАРС.

За словами речника Кремля, Росія сподівається, що країни Євросоюзу не зберігатимуть мовчання та проведуть детальний аналіз атаки кораблів російського ВМФ, а також вибухів газопроводів "Північний потік". Він вважає, що інформація про участь британських фахівців у атаках має дуже уважно аналізуватися всіма європейськими країнами.

"Ми розраховуємо на те, що, незважаючи на неприпустиме мовчання європейських столиць, усе-таки цей аналіз буде проведено", — зазначив прессекретар російського президента.

Пєсков підкреслив, що атаки на газопроводи та кораблі Чорноморського флоту не можна залишати "просто так". Тому Москва думатиме над подальшими кроками. Водночас відповідаючи на запитання, чи російська сторона звертатиметься до ООН щодо цього питання, Пєсков відповів ухильно.

"Це дуже чутлива область, мається на увазі методика та методологія збору подібної інформації. Робитиметься те, що треба, в цій ситуації", — відповів він.

Спікер Кремля додав, що російські спецслужби мають дані, які вказують, що керівництво та координація атаки в бухті Севастополя проводилися британськими військовими консультантами. Крім того, Пєсков звинуватив Лондон у причетності до певних диверсій і навіть до терористичного акту щодо міжнародної енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, Міноборони РФ заявило про те, що удари по кораблях військово-морського флоту РФ у Севастополі нібито завдали з цивільного судна, яке Київ зафрахтував для вивезення агропродукції з України. За версією командування РФ, дрони рухалися безпечним зерновим коридором і далі змінили маршрут у напрямку пункту базування російських кораблів.

Міністерство оборони Великобританії відреагувало на звинувачення Кремля. У відомстві зазначили, що Росія робить подібні заяви в спробі відвернути увагу від свого незаконного вторгнення в Україну, а всі звинувачення назвали "хибними твердженнями епічного масштабу".