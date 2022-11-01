РФ надеется, что в ЕС проведут анализ причастности Лондона к атакам в Севастополе, — Песков

По словам спикер Кремля, Россия не оставит "просто так" атаки по газопроводам в Балтийском море и военному флоту в Севастополе и будет думать над дальнейшими шагами.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает от стран ЕС открытости в проведении детального анализа в отношении причастности Великобритании к атакам на Черноморский флот РФ в Севастополе. Об этом сообщает агентство ТАСС.

По словам спикера Кремля, Россия надеется, что страны Евросоюза не станут хранить молчание и проведут детальный анализ атаки кораблей российского ВМФ, а также взрывов газопроводов "Северный поток". Он считает, что информация об участии британских специалистов в атаках должна очень внимательно анализироваться всеми европейскими странами.

"Мы рассчитываем на то, что, несмотря на непозволительное молчание европейских столиц, все-таки этот анализ будет проведен", — отметил пресс-секретарь российского президента.

Песков подчеркнул, что атаки на газопроводы и корабли Черноморского флота нельзя оставлять "просто так", Поэтому Москва будет думать над дальнейшими шагами. Вместе с тем отвечая на вопрос, будет ли российская сторона обращаться в ООН по этому вопросу, Песков ответил уклончиво.

"Это очень чувствительная область, имеется в виду методика и методология сбора подобной информации. Будет делаться то, что должно в этой ситуации", — ответил он.

Спикер Кремля добавил, что российские спецслужбы обладают данными, которые указывают, что руководство и координация атаки в бухте Севастополя проводились британскими военными консультантами. Более того, Песков обвинил Лондон в причастности к неким диверсиям, и даже к террористическому акту, в отношении международной энергетической инфраструктуры.

Напомним, Минобороны РФ заявило о том, что удары по кораблям военно-морского флота РФ в Севастополе якобы нанесли с гражданского судна, который Киев зафрахтовал для вывоза агропродукции из Украины. По версии командования РФ, дроны двигались по безопасному зерновому коридору и далее изменили маршрут в направлении пункта базирования российских кораблей.

Министерство обороны Великобритании отреагировало на обвинения Кремля. В ведомстве отметили, что Россия делает подобные заявления в попытке отвлечь внимание от своего незаконного вторжения в Украину. А все обвинения назвало "ложными утверждениями эпического масштаба".