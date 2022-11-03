Більше якісної зброї: Зеленська відреагувала на удар по Кривому Рогу

Перша леді наголосила, що Росія продовжує тероризувати українські міста. Цьому може стати на заваді постачання союзниками більшої кількості озброєнь.

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Дружина українського президента Олена Зеленська прокоментувала удар ворожих безпілотників Shahed-136 по своєму Кривому Рогу — рідному місту першої леді України. У своєму Twitter вона звернулася до західних союзників із закликом надати нашій країні більше якісної зброї.

Зеленська нагадала читачам, що 2 листопада вона виступала на конференції Web Summit, де говорила про технології, які можуть служити злу. За її словами, саме це здійснює Росія, продовжуючи тероризувати українські міста.

"Сьогодні вночі іранський безпілотник атакував моє рідне місто Кривий Ріг. Росія продовжує тероризувати наші міста", — написала Зеленська.

За її словами, щоб зупинити російських терористів і захистити українських громадян, Україні потрібно надати більшу кількість якісної зброї.

"Більше кількості та більше якісної зброї для України — це єдина можливість зупинити терористів", — заявила перша леді.

Нагадаємо, в ніч із 2 на 3 листопада Збройні сили РФ атакували за допомогою ракет і дронів-камікадзе "Герань-2" Кривий Ріг. Як повідомив голова Криворізької адміністрації Олександр Вілкул противник завдав два удари по енергетичній інфраструктурі міста.

Олена Зеленська 2 листопада відвідала європейську технологічну конференцію Web Summit 2022 у Португалії. У вступній промові перша леді України розповіла, що Росія залучає IT-фахівців, які раніше працювали в приватних компаніях, для наведення терористичних ударів по українських містах.