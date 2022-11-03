Больше качественного оружия: Зеленская отреагировала на удар по Кривом Рогу

Первая леди отметила, что Россия продолжает терроризировать украинские города. Этому может помешать поставки союзниками большего количества вооружений.

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Супруга украинского президента Елена Зеленская прокомментировала удар вражеских беспилотников Shahed-136 по своему Кривом Рогу — родном городе первой леди Украины. В своем Twitter она обратилась к западным союзникам с призывом предоставить нашей стране больше качественного оружия.

Зеленская напомнила подписчикам, что 2 ноября она выступала на конференции Web Summit, где говорила о технологиях, которые могут служить злу. По ее словам, именно это осуществляет Россия, продолжая терроризировать украинские города.

"Сегодня ночью иранский беспилотник атаковал мой родной город Кривой Рог. Россия продолжает терроризировать наши города", — написала Зеленская.

По ее словам, чтобы остановить российских террористов и защитить украинских граждан, Украине нужно предоставить большее количество качественного оружия.

"Больше количества и больше качественного оружия для Украины — это единственная возможность остановить террористов", — заявила первая леди.

Напомним, в ночь с 2 на 3 ноября Вооруженные силы РФ атаковали с помощью ракет и дронов-камикадзе "Герань-2" Кривой Рог. Как сообщил глава Криворожской администрации Александр Вилкул противник нанес два удара по энергетической инфраструктуры города.

Елена Зеленская 2 ноября посетила европейскую технологическую конференцию Web Summit 2022 в Португалии. Во вступительной речи первая леди Украины рассказала, что Россия привлекает IT-специалистов, работавших раньше в частных компаниях, для наведения террористических ударов по украинским городам.