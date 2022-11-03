Больше качественного оружия: Зеленская отреагировала на удар по Кривом Рогу
Первая леди отметила, что Россия продолжает терроризировать украинские города. Этому может помешать поставки союзниками большего количества вооружений.
Супруга украинского президента Елена Зеленская прокомментировала удар вражеских беспилотников Shahed-136 по своему Кривом Рогу — родном городе первой леди Украины. В своем Twitter она обратилась к западным союзникам с призывом предоставить нашей стране больше качественного оружия.
Зеленская напомнила подписчикам, что 2 ноября она выступала на конференции Web Summit, где говорила о технологиях, которые могут служить злу. По ее словам, именно это осуществляет Россия, продолжая терроризировать украинские города.
"Сегодня ночью иранский беспилотник атаковал мой родной город Кривой Рог. Россия продолжает терроризировать наши города", — написала Зеленская.
По ее словам, чтобы остановить российских террористов и защитить украинских граждан, Украине нужно предоставить большее количество качественного оружия.
"Больше количества и больше качественного оружия для Украины — это единственная возможность остановить террористов", — заявила первая леди.
Напомним, в ночь с 2 на 3 ноября Вооруженные силы РФ атаковали с помощью ракет и дронов-камикадзе "Герань-2" Кривой Рог. Как сообщил глава Криворожской администрации Александр Вилкул противник нанес два удара по энергетической инфраструктуры города.
Елена Зеленская 2 ноября посетила европейскую технологическую конференцию Web Summit 2022 в Португалии. Во вступительной речи первая леди Украины рассказала, что Россия привлекает IT-специалистов, работавших раньше в частных компаниях, для наведения террористических ударов по украинским городам.