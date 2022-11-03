"Здаватимуться в полон і тікатимуть": Тихановська про наступ білоруської армії

На думку лідерки білоруської опозиції, у Білорусі немає антиукраїнських настроїв. Це розуміє і Лукашенко, тому вона називає загрозу вторгнення бійців ЗС Білорусі низькою.

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Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що в Білорусі немає антиукраїнських настроїв. Це стало зрозуміло ще в лютому. Про це вона заявила в інтерв'ю "Українській правді".

За словами Тихановської, президент Лукашенко знає, що в ЗС Білорусі немає антиукраїнських настроїв. Імовірність нападу на Україну вона називає малоймовірною, це було відомо ще на початку вторгнення в лютому.

"Білоруські солдати не мотивовані йти воювати проти українців. Ба більше, вони чудово розуміли, що вони не досвідчені у воєнних діях, вони будуть використані як гарматне м'ясо", — заявила Тихановська.

Під тиском Лукашенко може наказати про введення військ в Україну, але якщо він зараз цього не робить, то тільки через бажання зберегти свою владу. На думку Тихановської, навіть якщо наказ буде, то білоруси не воюватимуть проти українців — вони здаватимуться через українську програму "Хочу жити" або ж тікатимуть з поля бою.

Нагадаємо, в ISW заявили, що участь ЗС Білорусі у війні проти України — це інформаційна спецоперація. Це зроблено з метою, щоб ЗСУ там тримали частини.

Також у Генштабі ЗСУ заявили, що РФ буде готова наступати з Білорусі за 2-3 місяці.