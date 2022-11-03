"Будут сдаваться в плен и бежать": Тихановская о наступлении белорусской армии

По мнению лидера белорусской оппозиции, в Беларуси нет антиукраинских настроений. Это понимает и Лукашенко, поэтому она называет угрозу вторжения бойцов ВС Беларуси низкой.

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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что в армии Беларуси нет антиукраинских настроений. Это стало понятно еще в феврале. Об этом она заявила в интервью "Украинской правде".

По словам Тихановской, президент Лукашенко знает, что в ВС Беларуси нет антиукраинских настроений. Вероятность нападения на Украину она называет маловероятной, это было известно еще в начале вторжения в феврале.

"Белорусские солдаты не мотивированы идти воевать против украинцев. Более того, они отлично понимали, что они не опытны в военных действиях, они будут использованы как пушечное мясо", — заявила Тихановская.

Под давлением Лукашенко может отдать приказ о введении войск в Украину, но если он сейчас этого не делает, то только из-за желания сохранить свою власть. По мнению Тихановской, даже если приказ будет, то белорусы не будут воевать против украинцев — они будут сдаваться через украинскую программу "Хочу жить" или же бежать с поля боя.

Напомним, в ISW заявили, что участие ВС Беларуси в войне против Украины — это информационная спецоперация. Это сделано с целью, чтобы ВСУ там держали части.

Также в Генштабе ВСУ заявили, что РФ будет готова наступать из Беларуси через 2-3 месяца.