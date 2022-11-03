Іран міг налагодити виробництво дронів-камікадзе у Білорусі, – Центр нацопору (карта)

З травня запрацював завод із БПЛА у Таджикистані, а тепер може з'явитися і в Білорусі під виглядом створення національних дронів-камікадзе.

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Іран намагається децентралізувати виробництв своїх дронів-камікадзе для постачання їх у РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Російська армія отримує з Ірану 5 різних типів безпілотників: Mohajer, Arash-1, Arash-2, Shahed-131, Shahed-136. Ціль їхнього застосування — створення гуманітарної катастрофи в Україні.

Як доставляють іранські дрони у РФ?

Ірану вдалося налагодити постачання повітрям і морем. Повітряним способом інструкторів та дрони перекидає 4 авіакомпанії:

Iran Air

Mahan Air

Pouya Air

Saha Airlines

Три з них це державні компанії, а приватна компанія Mahan Air є такою лише умовною. Тому що її засновник Хусейн Маршак з кінця 2011 року під санкціями США за підтримку КВІР.

Постачання здійснюються досить активно. Тільки Pouya Air з 12 по 18 жовтня здійснила 5 рейсів "Тегеран-Москва".

Також Іран налагодив постачання через Каспійське море під виглядом деталей для цивільної авіації. З порту Бандар-Анзалі їх переправляють до Астрахані чи Махачкали.

[ + – ] Маршрут поставок дронів для ЗС РФ

Де виробляють іранські дрони-камікадзе?

Іран прагне диверсифікувати виробництво, створюючи підприємства інших країнах. Вже зараз є підприємство у Сирії, а з травня у Душанбе, Таджикистан. Також у Центрі зазначають, що Іран може налагодити вузлове складання дронів у Білорусі. Раніше 558-й авіаремонтний завод разом із компанією "Кванд ІС" прискорювали роботи зі створення білоруських дронів-камікадзе. Це може бути прикриттям для іранських розробок.

За даними ЦНС, Іран здатний виготовляти до 150 дронів на місяць. Деталі вони отримують з Китаю, оминаючи санкції.

Нагадаємо, Україна закуповує дрони-перехоплювачі для боротьби з "Шахідами". Також проти іранських БПЛА застосовують німецькі Gepard.