Иран мог наладить производство дронов-камикадзе в Беларуси, – Центр нацсопротивления (карта)

С мая заработал завод с БПЛА в Таджикистане, а теперь может появиться и в Беларуси под видом создания национальных дронов-камикадзе.

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Иран пытается децентрализовать производств своих дронов-камикадзе для поставок их в РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Российская армия получает из Ирана 5 разных типов беспилотников: Mohajer, Arash-1, Arash-2, Shahed-131, Shahed-136. Цель их применения — создание гуманитарной катастрофы в Украине.

Как доставляют иранские дроны в РФ?

Ирану удалось наладить поставки по воздуху и по морю. Воздушным способом инструкторов и дроны перебрасывает 4 авиакомпании:

Iran Air

Mahan Air

Pouya Air

Saha Airlines

Три из них это государственные компании, а частная компания Mahan Air является такой только условной. Так как ее основатель Хусейн Маршак с конца 2011 года под санкциями США за поддержку КСИР.

Поставки осуществляются достаточно активно. Только Pouya Air с12 по 18 октября совершила 5 рейсов "Тегеран-Москва".

Также Иран наладил поставки через Каспийское море под видом деталей для гражданской авиации. Из порта Бандар-Анзали их переправляют в Астрахань или Махачкалу.

[ + – ] Маршрут поставок дронов для ВС РФ

Где производят иранские дроны-камикадзе?

Иран стремиться диверсифицировать производство, создавая предприятия в других странах. Уже сейчас есть предприятие в Сирии, а с мая в Душанбе, Таджикистан. Также в Центре отмечают, что Иран может наладить узловую сборку дронов в Беларуси. Ранее 558-й авиаремонтный завод вместе с компанией "Кванд ИС" ускоряли работы по созданию белорусских дронов-камикадзе. Это может стать прикрытием для иранских разработок.

По данным ЦНС, Иран способен изготавливать до 150 дронов в месяц. Детали они получают из Китая, обходя санкции.

Напомним, Украина закупает дроны-перехватчики для борьбы с "Шахедами". Также против иранских БПЛА применяют немецкие Gepard.