"Брудну бомбу" не знайшли: МАГАТЕ закінчило перевірку трьох об'єктів в Україні

Перевірку провели на трьох об'єктах –– Інституті ядерних досліджень у Києві, Східному гірничо-збагачувальному комбінаті у Жовтих Водах та на Південному машинобудівному заводі у Дніпрі.

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Міжнародна агенція з атомної енергії завершила перевірку трьох об'єктів в Україні. Незаявленої ядерної діяльності на них не виявлено. Про це розповів генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі, повідомляється на сайті організації.

Перевірку проводили з 31 жовтня на прохання українського уряду після того, як Росія звинуватила Київ у створенні "брудної бомби" на своїй території.

"Письмові запити України до МАГАТЕ були направлені після того, як РФ висунула звинувачення в діяльності на трьох об'єктах — Інституті ядерних досліджень у Києві, Східному гірничо-збагачувальному комбінаті у Жовтих Водах і на Південному машинобудівному заводі у Дніпрі", — йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

За останні кілька днів інспектори виконали всі заплановані заходи та отримали безперешкодний доступ до українських об'єктів.

"На підставі оцінки наявних на сьогоднішній день результатів та інформації, наданої Україною, Агентство не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів [для виготовлення "брудної бомби"] у місцях розташування об'єктів", — уточнюють в організації.

Інспектори взяли зразки довкілля для аналізу у лабораторіях. Відбір проб є загальноприйнятим заходом гарантій із надчутливими аналітичними методами, які можуть надати інформацію про минулу та поточну діяльність, пов'язану з поводженням з ядерними матеріалами, пояснюють експерти.

Гроссі також наголосив, що МАГАТЕ готове продовжувати проведення перевірок в Україні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив експертів Міжнародного агентства з атомної енергії до України, щоб вони перевірили "місця розробки брудної бомби". Гроссі одразу ж відгукнувся на ініціативу українського дипломата.

Глава МАГАТЕ також заявив про прогрес у переговорах щодо Запорізької АЕС.