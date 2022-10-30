Глава МАГАТЕ заявив про прогрес у переговорах щодо Запорізької АЕС: чи будуть миротворці ООН

Рафаель Гроссі заявив, що ситуація на ЗАЕС "крихка та небезпечна".

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Ситуація на Запорізькій АЕС "тендітна і небезпечна", тому необхідно встановити навколо неї безпечну зону, вважає генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, пише Agenzia Nova.

Глава МАГАТЕ продовжує наполягати на тому, що навколо ЗАЕС потрібно створити безпечну зону, що охороняється. Це з тим, що станція постійно піддається обстрілам, що може призвести до критичної ситуації на станції.

"Існує ризик переривання процесу охолодження палива та підвищується ймовірність розплавлення активної зони реактора. Я попросив встановити захисну зону навколо АЕС, і ми ведемо складний переговорний процес для досягнення цієї мети", — каже Гроссі.

За його словами, Україна та Росія наближаються до того, щоб створити таку зону навколо об'єкту енергетики.

"Ми досягли деякого прогресу, але переговори продовжуються і рішення ще не прийнято. Коли це станеться сказати складно. Але я говорив з представниками РБ ООН і підтвердив, що це питання не вимагає зволікань", — сказав Гроссі.

Воднчас глава МАГАТЕ вважає малоймовірним розміщення миротворців ООН на станції, якщо переговори пройдуть успішно і російські війська будуть виведені з території ЗАЕС.

"Щоб втрутилася ООН і були розміщені миротворці, потрібне рішення Ради Безпеки, а Росія може застосувати право вето. Тому такий варіант я вважають дуже малоймовірним", — каже Гроссі.

Запорізька АЕС, яка має 6 реакторів, є найбільшою в Європі та забезпечує електроенергією не лише окуповані Росією райони Херсонської, Запорізької та Донецької областей, а й іншу територію України.

Про пропозиції МАГАТЕ створити захисну зону навколо ЗАЕС, Фокус вже докладно писав. За словами Гроссі, існує постійна загроза ядерній безпеці через бойові дії.

Також Фокус писав про те, що ЗС РФ замінували два енергоблоки Запорізької АЕС і продовжують знущатися з персоналу станції.

Як уже писав Фокус, російські окупанти почали будувати незаконний об'єкт на ЗАЕС, і Україна звернулася до МАГАТЕ для вирішення цього питання.