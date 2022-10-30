Глава МАГАТЭ заявил о прогрессе в переговорах по поводу Запорожской АЭС: будут ли миротворцы ООН

Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС "хрупкая и опасная".

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Ситуация на Запорожской АЭС "хрупкая и опасная", поэтому необходимо установить вокруг нее охраняемую безопасную зону, считает генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, пишет Agenzia Nova.

Глава МАГАТЭ продолжает настаивать на том, что вокруг ЗАЭС нужно создать охраняемую безопасную зону. Это связано с тем, что станция постоянно подвергается обстрелам, что может привести к критической ситуации на станции.

"Существует риск прерывания процесса охлаждения топлива и повышается вероятность расплавления активной зоны реактора. Я попросил установить защитную зону вокруг АЭС, и мы ведем сложный переговорный процесс для достижения этой цели", — говорит Гросси.

По его словам, Украина и Россия приближаются к тому, чтобы создать такую зону вокруг объекта энергетики.

"Мы добились некоторого прогресса, но переговоры продолжаются и решение еще не принято. Когда это произойдет сказать сложно. Но я говорил с представителями СБ ООН и подтвердил, что данный вопрос не требует отлагательств", — сказал Гросси.

В то же время глава МАГАТЭ считает маловероятным размещение миротворцев ООН на станции, если переговоры пройдут успешно и российские войска будут выведены с территории ЗАЭС.

"Чтобы вмешалась ООН и были размещены миротворцы нужно решение Совета Безопасности, а Россия может применить право вето. Поэтому такой вариант я считают очень маловероятным", — говорит Гросси.

Запорожская АЭС, которая имеет 6 реакторов, является крупнейшей в Европе и снабжает электроэнергией не только оккупированные Россией районы Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, но и другую территорию Украины.

О предложениях МАГАТЭ создать защитную зону вокруг ЗАЭС, Фокус уже подробно писал. По словам Гросси, существует постоянная угроза ядерной безопасности из-за боевых действий.

Также Фокус писал о том, что ВС РФ заминировали два энергоблока Запорожской АЭС и продолжают издеваться над персоналом станции.

Как уже писал Фокус, российские оккупанты начали строить незаконный объект на ЗАЭС, и Украина обратилась к МАГАТЭ для решения этого вопроса.