"Грязную бомбу" не нашли: МАГАТЭ закончило проверку трех объектов в Украине

Проверку провели на трех объектах –– Институте ядерных исследований в Киеве, Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Водах и на Южном машиностроительном заводе в Днепре.

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Международное агентство по атомной энергии завершило проверку трех объектов в Украине. Незаявленной ядерной деятельности на них не обнаружено. Об этом рассказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, сообщается на сайте организации.

Проверка проводилась с 31 октября по просьбе украинского правительства после того, как Россия обвинила Киев в создании "грязной бомбы" на своей территории.

"Письменные запросы Украины к МАГАТЭ были направлены после того, как РФ выдвинула обвинения в деятельности на трех объектах –– Институте ядерных исследований в Киеве, Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Водах и на Южном машиностроительном заводе в Днепре", –– говорится в сообщении МАГАТЭ.

За последние несколько дней инспекторы выполнили все запланированные мероприятия и получили беспрепятственный доступ к украинским объектам.

"На основании оценки имеющихся на сегодняшний день результатов и информации, предоставленной Украиной, Агентство не выявило никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов [для изготовления "грязной бомбы"] в местах расположения объектов", –– уточняют в организации.

Инспекторы отобрали образцы окружающей среды для анализа в лабораториях. Отбор проб является общепринятой мерой гарантий со сверхчувствительными аналитическими методами, которые могут предоставить информацию о прошлой и текущей деятельности, связанной с обращением с ядерными материалами, объясняют эксперты.

Гросси также подчеркнул, что МАГАТЭ готово продолжать проведение проверок в Украине.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил экспертов Международного агентства по атомной энергии в Украину, чтобы они проверили "места разработки грязной бомбы". Гросси сразу же откликнулся на инициативу украинского дипломата.

Глава МАГАТЭ также заявил о прогрессе в переговорах по поводу Запорожской АЭС.