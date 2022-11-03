Застосувавши ядерну зброю, Росія перестане існувати, — Зеленський (відео)

Використання ядерних бомб, сказав президент України, призведе до Третьої світової війни, після якої РФ неминуче чекатиме революція.

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Під час пресконференції, організованої за підсумками зустрічі з президенткою Греції Катериною Сакелларопулу, президент України Володимир Зеленський відповів на питання про можливість використання Росією ядерної зброї.

Він підкреслив, що обговорювати це в принципі немає сенсу, оскільки така дія росіян призведе до Третьої світової, ядерної війни.

"Якщо Росія використовує ядерну зброю, більше не існуватиме той світ, у якому ми живемо. Тобто буде зовсім інший світ, в якому держава, яка використовувала ядерну зброю, точно не існуватиме, — упевнений Зеленський. — І буде питання вже не в тому, що хтось відповідає на ядерні удари, а питання буде у самій державі, вони не втримають ні свою державу, ні свої політичні позиції усередині держави. Я думаю, що вони розбиратимуться у революційних процесах усередині своєї держави. Тому я й не дивлюся на це серйозно.

Водночас президент наголосив, що, дивлячись на дії, які вживає військово-політичне керівництво Росії на території України, назвати їх "адекватними або реально воєнними" не можна.

Раніше стало відомо, що нещодавно високопосадовці російських військових обговорювали питання застосування тактичної ядерної зброї по території України. Інформація про розмови була поширена серед урядовців США у середині жовтня. Проте з того часу відбулися телефонні розмови між західними та російськими міністрами оборони, які змогли послабити ядерну напруженість.

24 жовтня керівник української розвідки Кирило Буданов розповів, що ймовірність ядерного удару з боку РФ є завжди. Однак він зазначив, що з 80-х років минулого століття нової тактичної ядерної зброї у РФ не вироблялося, а термін її придатності — 10 років.