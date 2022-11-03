Применив ядерное оружие, Россия перестанет существовать, — Зеленский (видео)

Использование ядерных бомб, сказал президент Украины, приведет к Третьей мировой войне, после которой РФ неминуемо будет ждать революция

Related video

Во время пресс-конференции, организованной по итогам встречи с президентом Греции Катериной Сакелларопулу президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о возможности использования Россией ядерного оружия.

Он подчеркнул, что обсуждать это в принципе не имеет смысла, так как такое действие россиян приведет к Третьей мировой, ядерной войне.

"Если Россия использует ядерное оружие, больше не будет существовать тот мир, в котором мы живем. То есть, будет совсем другой мир, в котором государство, которое использовало ядерное оружие, точно не будет существовать, — уверен Зеленский. — И будет вопрос уже не в том, что кто-то отвечает на ядерные удары, а вопрос будет в самом государстве. Они не удержат ни свое государство, ни свои политические позиции внутри государства. Я думаю, что они будут разбираться в революционных процессах внутри своего государства. Поэтому я и не смотрю на это серьезно".

При этом президент подчеркнул, что, глядя на действия, предпринимаемое военно-политическим руководством России на территории Украины, назвать их "адекватными или реально военными" нельзя.

Ранее стало известно, что недавно высокопоставленные российские военные обсуждали вопрос применения тактического ядерного оружия по территории Украины. Информация о разговорах была распространена среди членов правительства США в середине октября. Однако с тех пор состоялись телефонные разговоры между западными и российским министрами обороны, которые смогли ослабить ядерную напряженность.

24 октября руководитель украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, что вероятность ядерного удара со стороны РФ есть всегда. Однако он отметил, что с 80-х годов прошлого столетия нового тактического ядерного оружия в РФ не производилось, а срок его годности — 10 лет.