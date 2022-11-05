"Привітали розвідку": у Єкатеринбурзі активісти підпалили ешелон із пальним (відео)

Своїми діями учасники "Легіону свободи Росії" виявили підтримку росіянам, які воюють на боці ЗСУ.

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Активісти руху "Легіон свобода Росії" підпалили залізничні потяги з пальним у Єкатеринбурзі. Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі.

У ніч із 3 на 4 листопада учасники руху "привітали" військових розвідників РФ. У Єкатеринбурзі підпалили залізничні потяги з пальним, які призначалися для забезпечення "путінських військ". Заявляється, що така акція — це підтримка бойового крила "Легіон вільної Росії", який перейшов на бік ЗСУ та воюють проти ЗС РФ.

Активісти руху звернулися до мобілізованих солдатів РФ.

"У вас також є можливість протистояти воєнним злочинам в Україні шляхом вливання до лав ЛВР або безпосереднього переходу на бік Легіону", — стверджується в публікації.

Також заявляється, що кожен громадянин РФ зобов'язаний боротися за свободу країни, щоб повернути мир Україні та "нормальне життя" у РФ.

Нагадаємо, 2 листопада Дмитро Медведєв закликав "розстрілювати без суду" українських партизанів за підриви залізниць. Те саме він закликав робити і стосовно росіян, які підпалюють військкомати.

Раніше президент Путін заявив, що в СНД намагаються проникнути терористичні угруповання. Тому необхідно підвищувати захист інфраструктурних об'єктів.