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Военный Фокус Российско-украинская война

"Поздравили разведку": в Екатеринбурге активисты подожгли эшелон с горючим (видео)

поджог эшелона
Фото: скриншот | Поджогом активисты проявили поддержку "Легиону свобода России"

Своими действиями участники "Легиона свобода России" выявили поддержку россиянам, которые воюют на стороне ВСУ.

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Активисты движения "Легион свобода России" подошли железнодорожные составы с горючим в Екатеринбурге. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале.

В ночь с 3 на 4 ноября участники движения "поздравили" военных разведчиков РФ. В Екатеринбурге подожгли железнодорожные составы с горючим, которые предназначались для снабжения "путинских войск". Заявляется, что подобная акция — это поддержка боевого крыла "Легион свободной России", которые перешли на сторону ВСУ и воюют против ВС РФ.

Активисты движения обратились к мобилизованным солдатам РФ.

"У вас тоже есть возможность противостоять военным преступлениях в Украине путем вливания в ряды ВДЛ или непосредственного перехода на сторону Легиона", — утверждается в публикации.

Также заявляется, что каждый гражданин РФ должен обязан бороться за свободу страны, чтобы вернуть мир Украине и "нормальную жизнь" в РФ.

Напомним, 2 ноября Дмитрий Медведев призвал "расстреливать без суда" украинских партизан за подрывы железных дорог. То же самое он призвал делать и по отношению к россиянам, которые поджигают военкоматы.

Ранее президент Путин заявил, что в СНГ пытаются проникнуть террористические группировки. Поэтому нужно повышать защиту инфраструктурных объектов.