"Хотіли забрати дитину": звільнена з полону медикиня розповіла про погрози росіян (фото)
Під час шестимісячного полону Мар'яні Мамоновій доводилося спати на підлозі. Окупанти позбавляли вагітну військовослужбовця доступу до здорової їжі та свіжого повітря.
Звільнена військова медикиня з "Азовмашу" Мар'яна Мамонова розповіла, як вагітною перебувала в російському полоні та про погрози забрати в неї новонароджену дитину. Про це пише ВВС.
Українська медикиня перебувала в оточеному Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення, а за два тижні до цього дізналася, що очікує на дитину. Потрапити в полон було одним з найбільших страхів, проте одного разу машину батальйону Мар'яни та її побратимів зупинили російські військові та повідомили, що з цього моменту вони полонені Російської Федерації.
"Я повернулася до хлопців, з якими була, і сказала: "Скажіть, що нас не захопили. Скажіть, що вони не беруть нас у полон!". Мені було так страшно", — зізнається військова медикиня.
Мамонову та її колег на три дні перевели на склад, а потім доправили до Оленівської в’язниці на окупованій території України.
Для медикині це був початок шестимісячного випробування, під час якого вагітна жінка спала на підлозі та була позбавлена доступу до здорової їжі та свіжого повітря. Під час допитів Мар'яну залякували та погрожували, а в один момент не дозволили скористатися туалетом, коли вона була вже на дев’ятому місяці вагітності.
Окрім цього, захисниця найбільше боялася, що її дитина народиться в полоні і її заберуть росіяни.
Потрапивши в полон, вагітна українка також опинилася на допиті російського військового.
"Він сказав, що якщо я не відповім так, як йому потрібно, він відправить мене в табір у Росію, а мою дитину заберуть", — зізнається Мамонова.
Під час надлюдських умов перебування у неволі медична освіта дівчини давала їй впевненість у тому, що вагітність розвивається нормально.
"Ми жили в невеликій кімнаті, розрахованій на шість чоловік, але там було 40 жінок", — розповідає медикиня.
Зокрема пізніше Мар'яну перевели в ще меншу кімнату, де вона спала на дерев'яному піддоні на підлозі. Уже на сьомому місяці вагітності їй дозволили виходити на вулицю дихати свіжим повітрям. У липні медикиню відвели на УЗД, де вона вперше побачила свою дитину та розплакалася, адже незабаром вона мала народитися, а подальша доля малюка досі була невідома.
Згодом Мамонова потрапила в пологове відділення в Донецьку. У той час з'явилася надія на обмін полоненими, який згодом скасували.
Втім, наприкінці вересня все ж дали зелене світло на часткове звільнення українських захисників. У списки потрапила і вагітна медикиня.
25 вересня 2022 Мар'яна Мамонова народила дівчинку Анну у Волинському медичному закладі. Дитина медикині важила 3,2 кг та була цілком здоровою.
"Я вже звикла до того, що у мене є маленька дитина, яка повністю змінила моє життя", — зізнається ВВС Мар'яна.
Нагадаємо, Мар'яна Мамонова народила дитину після тривалого перебування в російському полоні.
Також Фокус писав про чергове звільнення з полону українських захисників.