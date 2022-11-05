"Хотіли забрати дитину": звільнена з полону медикиня розповіла про погрози росіян (фото)

Під час шестимісячного полону Мар'яні Мамоновій доводилося спати на підлозі. Окупанти позбавляли вагітну військовослужбовця доступу до здорової їжі та свіжого повітря.

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Звільнена військова медикиня з "Азовмашу" Мар'яна Мамонова розповіла, як вагітною перебувала в російському полоні та про погрози забрати в неї новонароджену дитину. Про це пише ВВС.

Українська медикиня перебувала в оточеному Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення, а за два тижні до цього дізналася, що очікує на дитину. Потрапити в полон було одним з найбільших страхів, проте одного разу машину батальйону Мар'яни та її побратимів зупинили російські військові та повідомили, що з цього моменту вони полонені Російської Федерації.

"Я повернулася до хлопців, з якими була, і сказала: "Скажіть, що нас не захопили. Скажіть, що вони не беруть нас у полон!". Мені було так страшно", — зізнається військова медикиня.

Мамонову та її колег на три дні перевели на склад, а потім доправили до Оленівської в’язниці на окупованій території України.

Для медикині це був початок шестимісячного випробування, під час якого вагітна жінка спала на підлозі та була позбавлена ​​доступу до здорової їжі та свіжого повітря. Під час допитів Мар'яну залякували та погрожували, а в один момент не дозволили скористатися туалетом, коли вона була вже на дев’ятому місяці вагітності.

[ + – ] Мар'яна Мамонова з чоловіком та дитиною Фото: Facebook\Maryana Mamonova

Окрім цього, захисниця найбільше боялася, що її дитина народиться в полоні і її заберуть росіяни.

Потрапивши в полон, вагітна українка також опинилася на допиті російського військового.

"Він сказав, що якщо я не відповім так, як йому потрібно, він відправить мене в табір у Росію, а мою дитину заберуть", — зізнається Мамонова.

Під час надлюдських умов перебування у неволі медична освіта дівчини давала їй впевненість у тому, що вагітність розвивається нормально.

"Ми жили в невеликій кімнаті, розрахованій на шість чоловік, але там було 40 жінок", — розповідає медикиня.

[ + – ] Мар'яна Мамонова

Зокрема пізніше Мар'яну перевели в ще меншу кімнату, де вона спала на дерев'яному піддоні на підлозі. Уже на сьомому місяці вагітності їй дозволили виходити на вулицю дихати свіжим повітрям. У липні медикиню відвели на УЗД, де вона вперше побачила свою дитину та розплакалася, адже незабаром вона мала народитися, а подальша доля малюка досі була невідома.

Згодом Мамонова потрапила в пологове відділення в Донецьку. У той час з'явилася надія на обмін полоненими, який згодом скасували.

[ + – ] Мар'яна Мамонова ділиться патріотичними вбраннями доньки

Втім, наприкінці вересня все ж дали зелене світло на часткове звільнення українських захисників. У списки потрапила і вагітна медикиня.

25 вересня 2022 Мар'яна Мамонова народила дівчинку Анну у Волинському медичному закладі. Дитина медикині важила 3,2 кг та була цілком здоровою.

"Я вже звикла до того, що у мене є маленька дитина, яка повністю змінила моє життя", — зізнається ВВС Мар'яна.

Нагадаємо, Мар'яна Мамонова народила дитину після тривалого перебування в російському полоні.

Також Фокус писав про чергове звільнення з полону українських захисників.