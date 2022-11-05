"Хотели забрать ребенка": освобожденная из плена медик рассказала об угрозах россиян (фото)

Во время шестимесячного плена Марьяне Мамоновой приходилось спать на полу. Оккупанты лишали беременную военнослужащую доступа к здоровой пище и свежему воздуху.

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Освобожденная военная медик из "Азовмаша" Марьяна Мамонова рассказала, как беременной находилась в российском плену и об угрозах забрать у нее новорожденного ребенка. Об этом пишет BBC.

Украинская медик находилась в окруженном Мариуполе в начале полномасштабного вторжения, а за две недели до этого узнала, что ожидает ребенка. Попасть в плен было одним из самых больших страхов, однако однажды машину батальона Марьяны и ее собратьев остановили российские военные и сообщили, что с этого момента они пленные Российской Федерации.

"Я обернулась к ребятам, с которыми была, и сказала: "Скажите, что нас не захватили. Скажите, что они не берут нас в плен!". Мне было так страшно", — признается военная медик.

Мамонову и ее коллег на три дня перевели на склад, а затем доставили в Еленовскую колонию на оккупированной территории Украины.

Для медика это было начало шестимесячного испытания, во время которого беременная женщина спала на полу и была лишена доступа к здоровой пище и свежему воздуху. Во время допросов Марьяну запугивали и угрожали, а в один момент не разрешили воспользоваться туалетом, когда она была уже на девятом месяце беременности.

[ + – ] Марьяна Мамонова с мужем и ребенком Фото: Facebook\Maryana Mamonova

Кроме того, защитница больше всего боялась, что ее ребенок родится в плену и его заберут россияне.

Попав в плен, беременная украинка также оказалась на допросе российского военного.

"Он сказал, что если я не отвечу так, как ему нужно, он отправит меня в лагерь в Россию, а моего ребенка заберут", — признается Мамонова.

При сверхчеловеческих условиях пребывания в неволе медицинское образование девушки давало ей уверенность в том, что беременность развивается нормально.

"Мы жили в небольшой комнате, рассчитанной на шесть человек, но там было 40 женщин", – рассказывает медик.

[ + – ] Марьяна Мамонова

В частности, позже Марьяну перевели в еще меньшую комнату, где она спала на деревянном поддоне на полу. Уже на седьмом месяце беременности ей разрешили выходить на улицу дышать свежим воздухом.

В июле медика отвели на УЗИ, где она впервые увидела своего ребенка и расплакалась, ведь вскоре он должен был родиться, а дальнейшая судьба малыша до сих пор была неизвестна.

Впоследствии Мамонова попала в родильное отделение в Донецке. В то время появилась надежда на обмен пленными, который впоследствии отменили.

[ + – ] Марьяна Мамонова делится патриотическими нарядами дочери

Впрочем, в конце сентября все же дали зеленый свет на частичное освобождение украинских защитников. В списки попала и беременная медик.

25 сентября 2022 Марьяна Мамонова родила девочку Анну в Волынском медицинском учреждении. Ребенок медика весил 3,2 кг и был вполне здоров.

"Я уже привыкла к тому, что у меня есть маленький ребенок, полностью изменивший мою жизнь", — признается ВВС Марьяна.

Напомним, Марьяна Мамонова родила ребенка после продолжительного пребывания в российском плену.

Также Фокус писал об очередном освобождении из плена украинских защитников.