Прострілені коліна та в'язниця: що відбувається з білорусами, які підтримали Україну
Моніторингова група "Беларускі Гаюн" зібрала історії громадян Білорусі, які виступають проти військової агресії щодо України. Білорусів ув'язнюють за розміщення відео в TikTok і статті, відправлені в опозиційні ЗМІ.
Моніторингова група "Беларускі Гаюн" присвятила сьогоднішні публікації білорусам, які виступають проти військової агресії щодо України та постраждалим від режиму Лукашенка. Усі історії зібрані в офіційному пабліку групи.
"Ми, без жодних перебільшень, пишаємося кожним білорусом і білорускою, які, незважаючи на всі складнощі, продовжують найрізноманітнішими способами боротися за свободу нашого та вашого [українського] народу. Хтось бореться на фронті, хтось — усередині країни, хтось волонтерить, поширює інформацію або публічно висловлює солідарність — і все це важливо", — написали адміністратори.
Як уточнюється, зараз у Білорусі можуть засудити людину навіть за коментар у соцмережах на підтримку України.
Показав середній палець військовій колоні
40-річний житель Речиці, проїжджаючи трасою на автомобілі, показав середній палець колоні російської військової техніки. Білоруський ОМОН затримав чоловіка і змусив вибачатися на камеру перед військовими через країну-агресора за "непристойний жест".
Білоруса змусили сказати, що він не вважає, що ЗС РФ нападає з території країни на Україну.
Також у чоловіка знайшли підписки на так звані "екстремістські" пабліки та посадили його на 15 діб.
Історія Сергія Грибовича: хотів поїхати захищати Україну
53-річний житель Докшиці Сергій Грибович хотів поїхати в Україну та боротися проти російських загарбників. У березні цього року білоруса затримали та змусили написати "відео покаяння".
4 листопада Вітебський обласний суд почав розглядати кримінальну справу проти Грибовича. Його, зокрема, звинувачують за двома статтями Кримінального кодексу Республіки Білорусь:
ст. 130 — розпалювання расової, національної, релігійної чи іншої соціальної ворожнечі;
ст. 361-3 — участь на території іноземної держави у збройному формуванні або збройному конфлікті, воєнних діях, вербування або підготовка осіб до такої участі.
Історія Катерини Нікітенко: ролики в TikTok
Жительку Мінська Катерину Нікітенко затримали нібито за ролики, розміщені у соцмережі TikTok. Раніше жінку вже й так засудили до трьох років домашньої хімії у справі про грубе порушення порядку.
Цього разу жительку Мінська звинувачують у публікації відео "протестної спрямованості".
У "відео покаяння" жінка зізнається, що нібито розміщувала ролики на "підтримку українських націоналістів". Тим не менш, на каналі жінки відео з таким контентом немає.
Її також звинуватили у тому, що вона була підписана на канал "Белсат" і робила звідти репости.
Покарання для Нікітенко планують переглянути та "відправити її у справжній табір". Проте білоруські силовики не повідомляють, за якою саме статтею затримано жінку.
Справа Віталія Мельника, якому прострілили коліна
Генпрокуратура Білорусі відправила до суду кримінальну справу проти 40-річного Віталія Мельника, який у березні цього року на залізничному перегоні Новосади-Борисов нібито підпалив релейну шафу й тим самим вивів із ладу сигналізацію.
Після затримання Мельнику, який не чинив жодного опору силовикам, спеціально прострілили колінні суглоби. Наразі чоловік пересувається по СІЗО на милицях.
Білоруса звинувачують за чотирма статтями Кримінального кодексу РБ: "тероризм", "навмисне приведення в непридатний стан залізничних колій", "образа Лукашенка" та "незаконне придбання і зберігання вогнепальної зброї".
Історія журналіста Юрія Гонцаревича
Білоруського журналіста Юрія Гонцаревича, який працює на видання Intex-press, ще 1 жовтня етапували у виправну колонію №3 у Вітебську. Відомо про це стало лише зараз.
Брестський обласний суд 14 липня визнав журналіста винним у тому, що в березні цього року він відправив фото військової авіатехніки, що знаходиться на території аеродрому 61-ї винищувальної авіаційної бази, яка дислокується у Барановичах, до одного з незалежних білоруських видань.
Чоловіка засудили до 2,5 років позбавлення волі у колонії загального режиму.
Нагадаємо, за словами військового оглядача Михайла Жирохова, нарощування російського контингенту та формування підрозділів у Білорусі може продовжуватися протягом усієї зими. Навесні ЗС РФ можуть знову напасти на Україну.
4 листопада президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ і Москва домовилися про створення у космосі спільного супутникового угруповання.