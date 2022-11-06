Прострілені коліна та в'язниця: що відбувається з білорусами, які підтримали Україну

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" зібрала історії громадян Білорусі, які виступають проти військової агресії щодо України. Білорусів ув'язнюють за розміщення відео в TikTok і статті, відправлені в опозиційні ЗМІ.

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Моніторингова група "Беларускі Гаюн" присвятила сьогоднішні публікації білорусам, які виступають проти військової агресії щодо України та постраждалим від режиму Лукашенка. Усі історії зібрані в офіційному пабліку групи.

"Ми, без жодних перебільшень, пишаємося кожним білорусом і білорускою, які, незважаючи на всі складнощі, продовжують найрізноманітнішими способами боротися за свободу нашого та вашого [українського] народу. Хтось бореться на фронті, хтось — усередині країни, хтось волонтерить, поширює інформацію або публічно висловлює солідарність — і все це важливо", — написали адміністратори.

Як уточнюється, зараз у Білорусі можуть засудити людину навіть за коментар у соцмережах на підтримку України.

Показав середній палець військовій колоні

40-річний житель Речиці, проїжджаючи трасою на автомобілі, показав середній палець колоні російської військової техніки. Білоруський ОМОН затримав чоловіка і змусив вибачатися на камеру перед військовими через країну-агресора за "непристойний жест".

[ + – ] Жителя Речиці посадили на 15 діб за підписку на "неправильні" пабліки Фото: Беларускі Гаюн

Білоруса змусили сказати, що він не вважає, що ЗС РФ нападає з території країни на Україну.

Також у чоловіка знайшли підписки на так звані "екстремістські" пабліки та посадили його на 15 діб.

Історія Сергія Грибовича: хотів поїхати захищати Україну

53-річний житель Докшиці Сергій Грибович хотів поїхати в Україну та боротися проти російських загарбників. У березні цього року білоруса затримали та змусили написати "відео покаяння".

[ + – ] Сергій Грибович хотів поїхати захищати Україну, але його затримали

4 листопада Вітебський обласний суд почав розглядати кримінальну справу проти Грибовича. Його, зокрема, звинувачують за двома статтями Кримінального кодексу Республіки Білорусь:

ст. 130 — розпалювання расової, національної, релігійної чи іншої соціальної ворожнечі;

ст. 361-3 — участь на території іноземної держави у збройному формуванні або збройному конфлікті, воєнних діях, вербування або підготовка осіб до такої участі.

Історія Катерини Нікітенко: ролики в TikTok

Жительку Мінська Катерину Нікітенко затримали нібито за ролики, розміщені у соцмережі TikTok. Раніше жінку вже й так засудили до трьох років домашньої хімії у справі про грубе порушення порядку.

Цього разу жительку Мінська звинувачують у публікації відео "протестної спрямованості".

У "відео покаяння" жінка зізнається, що нібито розміщувала ролики на "підтримку українських націоналістів". Тим не менш, на каналі жінки відео з таким контентом немає.

[ + – ] Катерина Нікітенко

Її також звинуватили у тому, що вона була підписана на канал "Белсат" і робила звідти репости.

Покарання для Нікітенко планують переглянути та "відправити її у справжній табір". Проте білоруські силовики не повідомляють, за якою саме статтею затримано жінку.

Справа Віталія Мельника, якому прострілили коліна

Генпрокуратура Білорусі відправила до суду кримінальну справу проти 40-річного Віталія Мельника, який у березні цього року на залізничному перегоні Новосади-Борисов нібито підпалив релейну шафу й тим самим вивів із ладу сигналізацію.

Після затримання Мельнику, який не чинив жодного опору силовикам, спеціально прострілили колінні суглоби. Наразі чоловік пересувається по СІЗО на милицях.

[ + – ] Віталію Мельнику прострілили коліна Фото: Беларускі Гаюн

Білоруса звинувачують за чотирма статтями Кримінального кодексу РБ: "тероризм", "навмисне приведення в непридатний стан залізничних колій", "образа Лукашенка" та "незаконне придбання і зберігання вогнепальної зброї".

Історія журналіста Юрія Гонцаревича

Білоруського журналіста Юрія Гонцаревича, який працює на видання Intex-press, ще 1 жовтня етапували у виправну колонію №3 у Вітебську. Відомо про це стало лише зараз.

[ + – ] Журналіст Юрій Гонцаревич

Брестський обласний суд 14 липня визнав журналіста винним у тому, що в березні цього року він відправив фото військової авіатехніки, що знаходиться на території аеродрому 61-ї винищувальної авіаційної бази, яка дислокується у Барановичах, до одного з незалежних білоруських видань.

Чоловіка засудили до 2,5 років позбавлення волі у колонії загального режиму.

Нагадаємо, за словами військового оглядача Михайла Жирохова, нарощування російського контингенту та формування підрозділів у Білорусі може продовжуватися протягом усієї зими. Навесні ЗС РФ можуть знову напасти на Україну.

4 листопада президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ і Москва домовилися про створення у космосі спільного супутникового угруповання.