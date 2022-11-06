Простреленные колени и тюрьма: что происходит с белорусами, поддержавшими Украину

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" собрала истории граждан Беларуси, выступающих против военной агрессии в отношении Украины. Белорусов садят в тюрьму за размещение видео в TikTok и статьи, отправленные в оппозиционные СМИ.

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Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" посвятила сегодняшние публикации белорусам, выступающим против военной агрессии в отношении Украины и пострадавшим от режима Лукашенко. Все истории собраны в официальном паблике группы.

"Мы, без всяких преувеличений, гордимся каждым беларусом и беларуской, которые, несмотря на все сложности, продолжают самыми разнообразными способами бороться за свободу нашего и вашего [украинского] народа. Кто-то борется на фронте, кто-то – внутри страны, кто-то волонтерит, распространяет информацию или публично высказывает солидарность — и все это важно", –– написали администраторы.

Как уточняется, сейчас в Беларуси могут осудить человека даже за комментарий в соцсетях в поддержку Украины.

Показал средний палец военной колонне

40-летний житель Речицы, проезжая по трассе на автомобиле, показал средний палец колонне российской военной техники. Белорусский ОМОН задержал мужчину и заставил извиняться на камеру перед военными из-за страны-агрессора за "непристойный жест".

[ + – ] Жителя Речицы посадили на 15 суток за подписку на "неправильные" паблики Фото: Беларускі Гаюн

Белоруса вынудили сказать, что он не считает, что ВС РФ нападают с территории страны на Украину.

Также у мужчины нашли подписки на так называемые "экстремистские" паблики и посадили его на 15 суток.

История Сергея Грибовича: хотел поехать защищать Украину

53-летний житель Докшиц Сергей Грибович хотел поехать в Украину и сражаться против российских захватчиков. В марте этого года белоруса задержали и заставили написать "покаянное видео".

[ + – ] Сергей Грибович хотел поехать защищать Украину, но его задержали

4 ноября Витебский областной суд начал рассматривать уголовное дело против Грибовича. Ему, в частности, вменяют две статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь:

ст. 130 –– разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды;

ст. 361-3 –– участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте, военных действиях, вербовка либо подготовка лиц к такому участию.

История Екатерины Никитенко: ролики в TikTok

Жительницу Минска Екатерину Никитенко задержали якобы за ролики, размещенные в соцсети TikTok. Ранее женщину уже и так осудили на три года домашней химии по делу о грубом нарушении порядка.

В этот раз минчанке вменяют в вину публикацию видео "протестной направленности".

В "покаянном видео" женщина признается, что якобы размещала ролики в "поддержку украинских националистов". Тем не менее на канале женщины видео с таким содержанием нет.

[ + – ] Екатерина Никитенко

Ее также обвинили в том, что она была подписана на канал "Белсат" и делала оттуда репосты.

Наказание для Никитенко планируют пересмотреть и "отправить ее в настоящий лагерь". Тем не менее, белорусские силовики не сообщают, по какой именно статье задержана женщина.

Дело Виталия Мельника, которому прострелили колени

Генпрокуратура Беларуси направила в суд уголовное дело против 40-летнего Виталия Мельника, который в марте этого года на железнодорожном-перегоне Новосады-Борисов якобы поджег релейный шкаф и тем самым вывел из строя сигнализацию.

После задержания Мельнику, который не оказывал никакого сопротивления силовикам, специально прострелили коленные суставы. В настоящее время мужчина передвигается по СИЗО на костылях.

[ + – ] Виталию Мельнику прострелили коленки Фото: Беларускі Гаюн

Белоруса обвиняют по четырем статья Уголовного кодекса РБ: "терроризм", "умышленное приведение в непригодное состояние железнодорожных путей", "оскорбление Лукашенко" и "незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия".

История журналиста Юрия Гонцаревича

Белорусского журналиста Юрия Гонцаревича, работающего на издание Intex-press, еще 1 октября этапировали в исправительную колонию № 3 в Витебске. Известно об этом стало только сейчас.

[ + – ] Журналист Юрий Гонцаревич

Брестский областной суд 14 июля признал журналиста виновным в том, что в марте этого года он отправил фотографии военной авиатехники, находящейся на территории аэродрома 61-й истребительной авиационной базы, которая дислоцируется в Барановичах, в одно из независимых белорусских изданий.

Мужчину приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, по словам военного обозревателя Михаила Жирохова, наращивание российского контингента и формирование подразделений в Беларуси может продолжаться в течение всей зимы. К весне ВС РФ могут вновь напасть на Украину.

4 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о создании в космосе совместной спутниковой группировки.