Сподівався залягти на дно: в Одесі СБУ затримали ексбойовика угруповання "Ангел" (фото)

Житель південних регіонів України брав участь у російській пропаганді та забезпечував бригаду "Привид" 2-го окупаційного корпусу РФ.

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Контррозвідку СБУ затримали одного з учасників ЛНР, який воював на сході України. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки.

Ексбойовик у березні 2015 року виїхав до Ростова, де вступив до лав угрупування "Ангел". Тривалий час затриманий ховався від правосуддя на окупованій частині Луганської області. Пізніше він виїхав до РФ.

Під час складної операції співробітники контррозвідки встановили, що ексбойовик планував "залягти на дно" на Одещині. За даними слідства, угруповання "Привид" займалося таємними постачаннями зброї та боєприпасами терористам "ЛНР" під виглядом гуманітарних вантажів із Росії.

"Ангел" займалися матеріально-технічним забезпеченням бригади "Привид". Вона входила до складу 2-го окупаційного корпусу РФ. Також затриманий знімався у постановних сюжетах російських пропагандистів. Він у своєму прикладі займався популяризацією терористичних угруповань. Закликав місцевих жителів Луганської області підтримувати окупантів.

Ексбойовику оголосили підозру за частиною 1 статті 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Суд вибрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Операція щодо з'ясування всіх обставин злочинної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.

Нагадаємо, СБУ судитиме керівника ліцею в Луганській області за участь у російській програмі "Юнармія".

Раніше шпигунка ФСБ намагалася проникнути до СБУ, щоб стати подвійним агентом. Українська спецслужба змогла її виманити з окупованих територій та затримати.