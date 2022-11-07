Надеялся залечь на дно: в Одессе СБУ задержали экс-боевика группировки "Ангел" (фото)

Житель южных регионов Украины участвовал в российской пропаганде и обеспечивал бригаду "Призрак" 2-го оккупационного корпуса РФ.

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Контрразведка СБУ задержали одного из участников "ЛНР", который воевал на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности.

Экс-боевик в марте 2015 года выехал в Ростов, где вступил в ряды группировки "Ангел". Длительное время задержанный прятался от правосудия на оккупированной части Луганской области. Позднее он выехал в РФ.

В ходе сложной операции сотрудники контрразведки установили, что экс-боевик планировал "залечь на дно" в Одесской области. По данным следствия, группировка "Призрак" занималась тайными поставками оружия и боеприпасами террористам "ЛНР" под видом гуманитарных грузов из России.

"Ангел" занимались материально-техническим обеспечением бригады "Призрак". Она входила в состав 2-го оккупационного корпуса РФ. Также задержанный снимался в постановочных сюжетах российских пропагандистов. Он на собственном примере занимался популяризацией террористических группировок. Призывал местных жителей Луганской области поддерживать оккупантов.

Экс-боевику объявили подозрение по части 1 статьи 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Суд выбрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Операция по выяснению всех обстоятельств преступной деятельности и притягивание к ответственности других лиц, причастных к ней.

Напомним, СБУ будет судить руководителя лицея в Луганской области за участие в российской программе "Юнармия".

Ранее шпионка ФСБ пыталась проникнуть в СБУ, чтобы стать двойным агентом. Украинская спецслужба смогла ее выманить из оккупированных территорий и задержать.