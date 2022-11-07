Втратили 1% бійців: у Міноборони РФ спростовують заяву морпіхів про високі втрати

Відомство запевняє, що підрозділи Тихоокеанського флоту ефективно діють, а заява про 300 осіб втрат не відповідає дійсності.

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У Міністерстві оборони Росія спростувала заяву російських пропагандистів про те, що 155-а бригада морської піхоти зазнає високих втрат. Про це повідомляє "РИА Новости".

Російські пропагандисти опублікували лист до губернатора Приморського краю з проханням відправити незалежну перевірку через високий рівень втрат у районі Павлівки. За 4 дні вони втратили 300 осіб і половину всієї техніки.

У Міноборони запевняють, що насправді підрозділи морських піхотинців проводять ефективні наступальні операції на Вугледарському напрямку. Нібито вони просунулися на відстань до 5 кілометрів углиб оборони ЗСУ. Ба більше, втрати особового складу не перевищують 1% загиблих і 7% поранених. Значна частина поранених нібито вже повернулася у стрій.

"При цьому втрати супротивника по лінії бойового зіткнення бригади здебільшого становлять 7 до 1, а на окремих ділянках 9 до 1 у людях і техніці", — стверджують у відомстві.

Нагадаємо, у мережі з'явилися кадри знищення російських морпіхів зі 155-ї бригади. ЗСУ знищили ворога артилерією та з ПТРК.

За даними української розвідки, у Приморському краї готуються до жорстких протестів проти мобілізації.